В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 104 человека: излечившихся стало меньше
В воскресенье, 2 августа, врачи отчитались о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 104 пациентов, еще 92 человека выздоровели. Скончались шесть пациентов
- Всего в регионе выявлено 9548 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболел 561 ребенок. Еще 7922 человека выписаны из больниц по выздоровлению, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации больниц Новосибирска находятся 79 человек. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.
Напомним, с 1августа 2020 года отменили часть ограничений режима самоизоляции в Новосибирской области. Власти разрешили работу детско-юношеских спортивных школ и секций, а также репетиции в театрах и цирке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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