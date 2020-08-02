2020-08-02T07:36:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 104 человека: излечившихся стало меньше

Новые данные о коронавирусе в Новосибирске опубликовал оперативный штаб
Никита МАНЬКО
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В Новосибирской области спад числа излечившихся пациентов.В Новосибирской области спад числа излечившихся пациентов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В воскресенье, 2 августа, врачи отчитались о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 104 пациентов, еще 92 человека выздоровели. Скончались шесть пациентов

- Всего в регионе выявлено 9548 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболел 561 ребенок. Еще 7922 человека выписаны из больниц по выздоровлению, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации больниц Новосибирска находятся 79 человек. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

Напомним, с 1августа 2020 года отменили часть ограничений режима самоизоляции в Новосибирской области. Власти разрешили работу детско-юношеских спортивных школ и секций, а также репетиции в театрах и цирке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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