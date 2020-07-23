«Мы победили!»: двойняшки, которых хотела забрать мать-наркоманка, остались с приемной семьей

23 Июль 2020 2020-07-23T11:49:34+03:00

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История двойняшек Тани и Лизы, которых из приемной семьи пыталась забрать родная мать, благополучно разрешилась. Приемные родители через суд добились, чтобы девочек оставили у них.

— Мы победили! Двойняшки остались в семье Куприяновых. Девочек удочерят, — рассказала руководитель Общественного антикоррупционного комитета по Сибири Ольга Сафронова, к которой семья обратилась за помощью.

Ольга Куприянова, приемная мама Лизы и Тани, заявила, что хочет удочерить близняшек.

Раньше это было бы сделать крайне трудно — требовалось согласие от родственников. Теперь, как сообщает «ЧС-Иифо», этого не нужно: экспертиза показала, что родная мама детей не бросила наркотики. Как только придут документы из суда, семья начнет удочерение.

Напомним, Лиза и Таня жили в многодетной семье в Новосибирске, пока в апреле 2019 года не позвонила их родная мать из Алтайского края. Женщина уверяла, что бросила наркотики, хочет восстановиться в родительских правах и вернуть дочек себе. Новосибирской суд встал на ее сторону. Но приемные родители детей отдавать не захотели и обжаловали приговор. Девочки стали нервничать: у Лизы от переживаний развилась астма, а Таня долго боялась спать одна.

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ИСТОЧНИК KP.RU