«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке

Шестилетние Таня и Лиза стали героинями новосибирских новостей. Девочки живут в приемной семье Куприяновых. Живут почти с рождения, поэтому долгое время считали маму Ольгу и папу Сергея родными. И вдруг родители позвали в дом незнакомую женщину - психолога. Сказали, что скоро Тане и Лизе придется уехать за 200 километров от дома и жить там с другой мамой, родной. Как изменилась жизнь семьи после этого непростого разговора, мы обсудили в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда».

Ольга вместе со своими детьми. Фото: личный архив.

«САМА ПРЫГНУЛА К НАМ НА РУЧКИ»

Ольга Куприянова - многодетная мама, сейчас у нее 10 ребятишек, большинство - приемные. В 2016 году семья задумалась о пополнении. Ольга зашла на сайт с банком данных детей, которые ищут семью. Сначала увидела фотографию годовалой Лизы. От взгляда ребенка сердце екнуло.

- Такая светлая девочка, но с потухшими глазами, - вспоминает Ольга.

Супруги решили забрать эту девочку. Но уже в доме ребенка (он находится в Бийске) выяснилось, что у Лизы есть сестра-двойняшка Таня. Контакт с ней нашли в первые же минуты:

- Сама прыгнула к нам на ручки и больше не хотела нас отпускать.

Девочки оказались с проблемами по здоровью. А как иначе? Мать – бывшая наркоманка. Отец - судимый несколько раз. Опекуны были уверены, что за двойняшками никто из биологической семьи не придет. Но в апреле этого года раздался телефонный звонок из отдела опеки Кировского района.

- Сказали, что позвонила кровная мать девочек и хочет восстановиться в родительских правах. Оставили нам номер ее телефона, и я лично перезвонила ей в тот же день.

- Женщина спросила о детях, как они, как здоровье, чем занимаются, и сообщила, что хочет восстановиться в правах. До этого момента мы про маму вообще ничего не слышали и не знали, - говорит приемная мать Ольга Куприянова.

Девочка стала задыхаться, узнав, что ее хочет забрать родная мать. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«ОНА ЧТО, НЕ ДУМАЛА, ЧТО У ДЕТЕЙ РОДСТВЕННИКИ ЕСТЬ?»

Биологическая мама девочек Ригина Тумашова сейчас заявляет, что завязала с наркотиками. А значит, имеет полное право вернуть дочерей себе. Закон же позволяет. Вот она и решила через суд восстановиться в родительских правах.

- Я давно снята с учета. Я шестой год добиваюсь права воспитывать своих детей, и я добьюсь, потому что так любить их, как я, никакая приемная мама не сможет! - уверена биологическая мать девочек Ригина Тумашова. - Я очень долго выясняла, где находятся мои дети. Я даже не знала, в России ли они. До того, как девчонок отдали в приемную семью, я по возможности ездила в Бийск и выплачивала алименты. Сейчас я снята с учета в наркологии, восстановилась в родительских правах. Верните мне дочек!

Биологическая мать говорит, что уже благодарила приемных родителей за все, что они сделали для Лизы и Тани: «Даже в ноги ей падала». Но теперь во что бы то ни стало собирается забрать детей. Пока Куприяновы обжалуют решение, девочки находятся с ними. Но как только решение вступит в законную силу, детей заберут приставы и передадут родной маме.

- Когда Ольга забирала их из приюта, она вообще думала о том, что есть родственники? Что кто-то из семьи рано или поздно опомнится и решит вернуть их? Она все знала! Она знала, кто я и где я! Она могла спросить, - ругается Ригина. - Она что, не допускала мысли, что полюбит моих детей, а потом кто-то за ними вернется?

Девочки стали любимицами в приемной семье. Фото: личный архив.

А ПАПА ГДЕ?

Специалисты говорят, что бывших наркоманов не бывает. Но любой человек действительно заслуживает шанс начать все заново.

- Нужно постоянно развиваться, менять круг общения, правильно отдыхать, чтобы у человека с зависимостью не было рецидивов. Ведь зависимые люди постоянно находятся в состоянии тревоги, - прокомментировал ситуацию ведущий нейропсихолог многопрофильной клиники «Гармония+» Вячеслав Лепехин.

Родной папа девочек вряд ли станет опорой для их биологической мамы в воспитании. Он и сам наркоман, алкоголик...

- С 2013 года папа девочек состоит на учете в наркологическом диспансере, а с 2017 года - с алкогольной зависимостью, - рассказывает Сергей Куприянов. - Нам известно, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, тряс за ноги своего малолетнего сына, и по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Это произошло 9 января 2018 года, но потом мама забрала заявление, и дело прекратили.

Эксперты говорят, что с таким отцом двойняшкам лучше не жить.

- Женщине, которая только недавно избавилась от зависимости, нельзя жить рядом с человеком, у которого зависимость есть. Это увеличивает риск рецидива, - объясняет Вячеслав Лепехин.

Девочки долгое время думали, что они родные. Фото: личный архив.

ОТДАВАТЬ ПОСТЕПЕННО

Новость о второй маме и скором переезде, конечно же, отразилась и на здоровье и поведении двойняшек. У одной из сестер астма.

- Лиза начала задыхаться по ночам. Не хочет спать одна, плачет, поэтому мы спим теперь вместе. Таня к себе в кроватку берет кучу игрушек, обкладывается ими и все равно не может уснуть 2,5 часа, - описывает Ольга.

Психологи считают, что приемные родители изначально допустили ошибку. Надо было детям сразу сказать, что они неродные.

- У нас очень четкая позиция: дети с самого начала должны знать, что они приемные и что у них есть кровные родители, - подчеркивает ведущий нейропсихолог многопрофильной клиники «Санитас» Людмила Баскакова. - Иначе в будущем эта тайна может очень негативно отразиться на психическом здоровье ребенка. А тут, когда дети уже привязались к родителям и при этом не знали, что они приемные, ситуация крайне тяжелая.

В приемной семье малышек баловали и заботились об их здоровье. Фото: личный архив.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выход только один: знакомить девочек с новой мамой постепенно. Но суд вряд ли позволит. Также психологи говорят, что в родной семье двойняшек тоже могут ждать испытания, особенно если их мама не порвет связь с их отцом.

- Поведение детей может не соответствовать ожиданиям. Девочки могут капризничать, болеть и тем самым провоцировать агрессию у отца, - приводит пример Людмила Баскакова. - Есть также информация, что у детей множественные заболевания, в том числе психологические, задержка речи, психики, а Ольга и Сергей очень много внимания уделяют их развитию, я прочитала об этом в справках. Лиза и Таня посещают логопедов, различные кружки. Насколько возможно будет продолжать эти занятия с кровными родителями - вопрос… Девочек нужно возвращать максимально щадящим образом. Я считаю, что, даже если двойняшек придется отдавать кровной матери, лучше, чтобы первое время они жили у приемных родителей.

А как считаете вы, уважаемые читатели?

Двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме бывшей наркоманке.Multistreaming with https://restream.io/

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