«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи

В семье Куприяновых 11 детей, 9 из них приемные. Скоро это число может убавиться на два. Биологическая мама двойняшек Лизы и Тани пытается восстановить семью. Девочки три года живут под опекой приемных родителей, называют их мамой и папой и говорят, что не хотят никуда уезжать. На чьей стороне закон и зачем маме, у которых детей отобрали в трехмесячном возрасте, понадобилось возвращать их обратно, узнавали корреспонденты КП-Новосибирск.

Лиза и Таня двойняшки, только характеры у них совсем разные. Фото: личный архив.

«МАМА - НАРКОМАНКА, ПАПА - ПРЕСТУПНИК»

Семья Куприяновых стала известна в Новосибирске в ноябре 2016 года – у них сгорел дом. 11 детей остались без крыши над головой. Долгое время семья жила у друзей и родных. Спустя год, им удалось отстроить самим и силами не равнодушных людей новый коттедж. Помогали также местные власти.

Сейчас в семью Куприяновых пришла новая беда - биологическая мама двойняшек Тани и Лизы хочет забрать их себе.

Малышки появились в большой и дружной семье сибиряков в 2016 году.

- На сайте нашли Лизу, потом узнали, что у нее есть сестра. Мы приехали в город Бийск и получили разрешение на посещение детей. Так мы и познакомились, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск мама двойняшек Ольга Куприянова. – Только Таня тогда была в доме ребенка, а Лиза находилась в больнице. Мы ждали, когда ее выпишут.

В 2017 году семья Куприяновых построила новый дом (Таня и Лиза в нижнем ряду крайние слева). Фото: личный архив.

Решение было принято моментально – эти девочки должны жить в семье. Про биологическую маму Ольга и ее муж Сергей не слышали. Женщина не давала о себе знать. И вот спустя 3 года мама Ригина решила заявить о своих правах на Лизу и Таню.

- В апреле мне позвонили из органов опеки. Сказали, что у девочек нашлась мама и хочет восстановиться в правах. Я созвонилась с ней, она сказала, что подала в суд. Я всерьез это не восприняла. Нам и раньше звонили мамы других детей, но до того, чтобы отобрать детей так никто и не дошел, - вспоминает Ольга. - Когда мы брали девочек к себе, нас предупредили, что семья не благополучная. Мама состоит на учете в наркологическом диспансере, так же как и папа, - объясняет сибирячка.

Ольга решила узнать больше о настоящей семье своих дочек. Правда ее шокировала: папа был судим 8 раз по разным статьям. Одна из них - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

С двойняшками никогда не соскучишься

«ДЕТИ ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЗНАЮТ»

Родня мать обратилась в Кировский районный суд. И тот восстановил ее в правах. Аргумент — женщина снялась с учета, как наркоманка, а значит, исправилась.

- Но дети ее совсем не знают! Она для них чужая тетя. Лиза и Таня видели только свою родную старшую сестру после первого суда по восстановлению Ригины в родительских правах, - говорит Ольга.

Приемная мама беспокоится за здоровье девочек. Когда они взяли Лизу и Таню к себе, у сестер была задержка в развитии. Плюс ко всему у Лизы астма.

- Ей вообще нельзя переживать, иначе приступы обострятся. Она начинает задыхаться. Сейчас с детьми работают психологи, - вздыхает Ольга. - Сейчас мы готовим апелляцию, будем бороться за детей уже в областном суде, - рассказывает многодетная мама.

«Вот уже год бросила вредные привычки»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с биологической мамой девочек, чтобы узнать зачем ей вдруг понадобились дети.

- Да, я стояла на учете в наркологическом диспансере, но вот уже год бросила вредные привычки. Не пью, не курю, наркотики не употребляю, с учета меня сняли. Все ради детей, — рассказала КП-Новосибирск Ригина Тумашова. – К этому долго шла.

Как говорит родная мама, девочек у нее отобрали, когда она их оставила на два часа с бабушкой в аварийном доме. Других причин якобы не было.

Сейчас Ригина замужем за биологическим отцом девочек, они живут вместе в селе Новомихайловка в Алтайском крае, но в графе отцовства у двойняшек прочерк.

- Вы все перевернете и выставите меня плохой матерью, - говорит корреспонденту биологическая мама детей. – А я работаю сейчас штукатуром-маляром, ремонтирую квартиры, зарабатываю нормально, у нас есть дом – всем места хватит.

У Ригины в общей сложности четверо детей, старшую дочку у нее тоже изъяли органы опеки. Сейчас девочке 17 лет, она несколько лет воспитывалась в другой семье, но мама забрала ее обратно. Младшему ребенку – 2,5 года он растет с мамой.

Мама хочет вернуть дочек. Фото: личный архив.

«ОНА ПЛОХО СЕБЯ ВЕЛА»

Мы поговорили и с отчимом Ригины - Игорем Поповым: он рассказал о жизни падчерицы:

- Она раньше плохо себя вела, поэтому ее и лишили родительских прав. Потом за ум взялась. Сейчас она замужем. Дети другие есть тоже – старшая в техникуме учится, младшему три года. Лизу и Таню давно уже пора вернуть в семью, - рассказал мужчина.

Отчим уверен, что опекуны не хотят отдавать приемных детей из-за денег, которые они за них получают. Однако стоит помнить, что вернув детей в семью, биологическая мать получит статут многодетной, а значит и сопутствующие льготы. Материнский капитал родная мама может использовать и сейчас, так как у нее есть двое детей. Также льготы ей будут положены как матери-одиночке и многодетной матери. Приемная семья в это же время получает также пособия за двойняшек. Детей они не удочерили, так как нужна была помощь государства для лечения двойняшек.

А как думаете вы, с кем будет лучше этим девочкам?