2020-02-11T10:24:18+03:00
Общество

«А кто нас родил?!»: двойняшек из приемной семьи насильно познакомили с родной мамой-наркоманкой

Приемная семья заплатит 100 тысяч рублей, чтобы доказать, что биологическая мама девочек не победила зависимость и не может содержать детей. Так решил суд
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Районный суд постановил отдать сестер родной маме. Но приемная семья оспаривает это решение в областном суде. Фото: личный архив.Районный суд постановил отдать сестер родной маме. Но приемная семья оспаривает это решение в областном суде. Фото: личный архив.
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Семья Куприяновых из Новосибирска борется за приемных дочек - Таню и Лизу. Девочек четыре года назад взяли под опеку, двойняшки считали, что мама и папа - родные. А Куприяновы не торопились рассказывать правду: девочки слишком маленькие. И вдруг в прошлом году на горизонте появилась биологическая мать - Ригина Тумашова. В прошлом наркоманка, которую лишили прав на детей. Сейчас же женщина говорит, что раскаялась, вылечилась и хочет восстановить семью. По-хорошему Куприяновы девчонок не отдали - даже после решения районного суда, который восстановил Тумашову в родительских правах. Приемная семья решение оспаривает в Новосибирском областном суде, где сейчас и идут слушания.

Ольга Куприянова - многодетная мама, сейчас у нее 10 ребятишек, большинство - приемные. Фото: личный архив.

Ольга Куприянова - многодетная мама, сейчас у нее 10 ребятишек, большинство - приемные. Фото: личный архив.

Двойняшки впервые увидели родную маму перед Новым годом. Их встреча проходила в психологическом центре под наблюдением специалистов. Психологи и сообщили девочкам, что у них две мамы.

- Мы рисовали дом и кто в нем живет. Ригина расплакалась, когда увидела девочек. Сотрудник опеки попросил ее успокоиться, чтобы не напугать детей. Тумашова подарила детям куклы - Беби Бон. После встречи девочкам разрешили обнять Ригину. Таня вообще отказалась к маме подходить, а Лиза - более терпеливая, ее Ригина обняла, - рассказала КП-Новосибирск приемная мама Ольга Куприянова.

Следующая встреча двух мам - биологической и приемной - произошла уже в Новосибирском областном суде.

- Ригина была вместе со своим представителем и старшей дочкой. Заседание длилось больше часа, решение так и не было принято, так как суд назначил экспертизы. Тане и Лизе нужно пройти психолога. А Ригине, помимо психологической, нужно пройти еще и наркологическую экспертизу, - продолжает Куприянова. - Платить за все обследования должен ответчик, то есть мы. А это 100 тысяч рублей.

Психологи уже сообщили девочкам, что у них «две мамы». Фото: личный архив.

Психологи уже сообщили девочкам, что у них «две мамы». Фото: личный архив.

Со стороны закона - все верно. Семья Куприяновых подала ходатайство на экспертизы, оспаривая возвращение прав биологической маме, - поэтому оплачивают расходы они. Еще одна статья трат - здоровье сестер, которое пошатнулось, когда девочкам сказали, что они не родные, и начали готовить их к переезду: «Вас могут отдать в другую семью». У одной из близняшек открылась астма.

- Лиза начала задыхаться по ночам. Не хочет спать одна, плачет, поэтому мы спим теперь вместе. Таня к себе в кроватку берет кучу игрушек, обкладывается ими и все равно не может уснуть два с половиной часа, - описывает Ольга.

Ольга вспоминает первые моменты после встречи с биологической матерью - девочки были расстроены.

- Сразу вопросов не задавали - мы втроем просто сидели на диване и плакали. Дочки плакали, потому что не хотят к Ригине, - утверждает Ольга. - На днях Лиза меня спросила: «Кто нас с Таней родил?» До этого таких вопросов не было. Я сказала правду: «Вас родила мама Ригина...».

Лиза и Таня - двойняшки, только характеры у них совсем разные. Фото: личный архив.

Лиза и Таня - двойняшки, только характеры у них совсем разные. Фото: личный архив.

Следующее заседание - через три месяца, к этому времени будут готовы результаты экспертиз. Психологи должны будут ответить, к кому дети привязаны больше, смогут ли принять родную маму. А наркологи расскажут, действительно ли та излечилась.

- На суде в основном опрашивали Ригину. Ее спрашивали: «С кем будут находиться дети? Где вы будете работать? Как вы будете с детьми управляться?». Но она не смогла ответить, - говорит Ольга.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались созвониться с Ригиной. Поговорить не удалось. Женщина звонки сбрасывает. Ранее она заявляла в интервью КП-Новосибирск:

- Я давно снята с учета (у нарколога. - Прим. ред.). Я шестой год добиваюсь права воспитывать своих детей, и я добьюсь, потому что так любить их, как я, никакая приемная мама не сможет!

Двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме бывшей наркоманке.Multistreaming with https://restream.io/

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Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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