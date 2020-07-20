«Какие они няшные»: новосибирцев позабавила ежиха, перебегавшая дорогу с детенышами
В Ленинском районе Новосибирска очевидцы сняли, как ежиха с детенышами перебегает проселочную дорогу. На снимке — мама и в сбившиеся в кучу ежата. Семь детенышей плотно прижались друг к другу, а мама показывает им, куда нужно идти.
— Какие они няшные, — подписали снимок очевидцы.
Напомним, это не первый раз, когда людям на глаза попадаются дикие животные. Так, жители Светлого, что в Мошковском районе Новосибирска увидели, как лось гулял на спортивной площадке новой школы. В Искитиме на детской площадке гуляла косуля. Местные жители утверждали, что ее напугал товарный поезд, вот она и прибежала к людям. А в аэропорту утка привела детенышей прямо на взлетную полосу. В соцсети новосибирцы предложили семью отправить на юг.
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ИСТОЧНИК KP.RU