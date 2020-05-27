«Ее напугал товарный поезд»: гуляющая на детской площадке косуля удивила жителей пятиэтажки

27 Май 2020 2020-05-27T05:21:04+03:00

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Жители пятиэтажки в Искитиме очень удивились, когда выглянули в окно и увидели на детской площадке косулю. От неожиданности люди приняли животное за оленя.

— Кто видел в микрорайоне Подгорный оленя, где-то в 11-12 дня, кто потерял? — написал очевидец в группе «Подслушано в Искитиме».

Подписчики написали в комментариях, что это не олень, а косуля. Люди рассказали, что видели ее и в других районах города.

— Она была на улице Литейной, а потом в сторону Индустриального микрорайона убежала, — поделились читатели группы.

Очевидцы рассказал, как косуля оказалась в городе. Фото: "Подслушано в Искитиме".

Один из очевидцев рассказал, как косуля оказалась в городе.

— Мы ее видели два месяца назад, косуля убегала от товарного поезда, — написали в комментариях.

Напомним, за последнее время это не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. Так, например, в микрорайоне «Светлый» в Новосибирске люди заметили лося. Он гулял на спортивной площадке у новой школы.

Или вот еще случай: заяц обчистил семь огородов у дачников. Он слопал всю цветную капусту. Огородники до сих пор не могут его поймать: животное ловко обходит все ловушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU