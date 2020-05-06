«Вот и первый ученик»: на спортивной площадке у новой школы прогуливался лось
В среду, 6 мая, в районе Светлый под Новосибирском жители увидели лося. Ходил он возле школы, которая недавно открылась на улице Рассветная, 10.
Лося сфотографировали очевидцы и выложили фото в группу «Жилой район Светлый Новосибирск | Светлый Инфо». На кадрах видно, что животное зашло за ограду школы и гуляет недалеко от спортивной площадки. К счастью, детей рядом не было.
— Лось пришел полюбоваться новой школой. Первый ученик есть! — написали в группе. Судя по комментариям, лесной обитатель — частый гость в этом месте.
— На самом деле, страшно его встретить, — написал под фотографией подписчик. Он рассказал, что лоси заходят не только во двор школы — в прошлом году одного из них видели возле детского сада. Впрочем, подписчика успокоили: главное, что к людям пришел не медведь.
Дикие животные часто заглядывают в район Светлый. Фото: «Жилой район Светлый Новосибирск | Светлый Инфо»
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