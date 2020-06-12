«Отправьте их на юг»: утка привела детенышей прямо к самолету в «Толмачево»
В аэропорту «Толмачево» произошел курьезный случай. Утка привела детенышей почти прямо к трапу самолета. По словам очевидцев, вид у мамы был растерянным, по всей видимости, родительница не планировала путешествие, а попросту заблудилась.
— Маленькие утята не могут найти водоем. Похоже, мама ошиблась с местом гнездования. Как им помочь? — спросили очевидцы в группе «АСТ-54».
КП-Новосибирск обратилась в Центр реабилитации диких животных с просьбой подсказать, что же делать в такой ситуации.
— Мать их должна увести на водоем. В аэропорту работает орнитолог, он должен о безопасности позаботиться, — прокомментировали ЦРДЖ.
Ситуация позабавила подписчиков паблика.
— Самолеты пустые летают, отправьте их на юг, пусть отдохнут.
— Может у нее билет на самолет есть. Улететь захотели всей семьей.
— Ну что за горе-мать, лишить ее родительских прав за такое.
Многие посоветовали утиную семью не трогать, что мама сама найдет выход из ситуации.
Напомним, еще в Оби утка с детенышами поселилась в луже в переходе под магистралью.
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ИСТОЧНИК KP.RU