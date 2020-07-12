2020-07-12T10:23:50+03:00
Общество

«Это русская рулетка»: микологи предупредили новосибирцев о популярных грибах, которые ядовиты

Опасные свинушки или коровники продолжают собирать сибиряки, но они отравляют организм, а не несут пользу
Никита МАНЬКО
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Свинушки- смертельно опасные грибы, но в некоторых селах их научились готовить и есть. ФОТО: предоставлены Верой ЛебедевойСвинушки- смертельно опасные грибы, но в некоторых селах их научились готовить и есть. ФОТО: предоставлены Верой Лебедевой
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Новосибирцы спорят о пользе гриба свинушка. Микологи (специалисты, разбирающиеся в грибах) просят обходят его стороной. А вот грибники-любители говорят о традиции есть свинушки после отваривания. Так кто же прав?

Конечно, специалисты! Микологи уверены, что гриб ядовит и может привести даже к смерти. Биологический яд, содержащийся в свинушках толстых – это дициклопентанон. В зависимости от дозы и реакции организма исход может быть разным. Одни на протяжении всей жизни едят эти грибы, другим достаточно пару раз и человека уже откачивают в реанимации.

- Свинушка, он же коровник, Дунька - это русская рулетка! Гриб признан ядовитым еще в СССР. Смерть может произойти постепенно, никто и не заметит, а у кого-то может быть и сразу. Будьте осторожны, — предупредили авторы сообщества «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

Жительница села Филлипово Вера Лебедева уверена в обратном. Говорит, что все село ест свинушки и случаев смертельных отравлений она не знает. По ее словам, еще бабушка научила ее собирать и готовить свинушки.

— Я собираю свинушку тонкую, пока они молоденькие. Грибы я вымачиваю дня два, воду раза два в день меняю, — рассказала КП-Новосибирск Вера Лебедева

Но миколог Дмитрий Агеев просит не повторять за женщиной. Он уверен, что «употребление свинушек полезно только в вовпросах естественного отбора». По данным научного справочника, существует два вида грибов - свинушка тонкая и свинушка толстая, оба являются ядовитыми. Свинушка тонкая приводила к тяжелым случаям отравления, которые заканчивались гибелью. Но по данным некоторых авторов, свинушка толстая после отваривания в 2-3 часа может употребляться в пищу. В любом случае лучше не рисковать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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