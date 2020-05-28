Беленький пошел: из-за аномальной жары грибники Сибири собирают боровики и подберезовики ведрами

Новосибирские грибники не страдают из-за самоизоляции - они уже настроились на рекордный урожай грибов в 2020 году. Аномально теплая весна привела к тому, что грибы опережают график роста на две недели, а то и на месяц. Сперва были сморчки, теперь - подберезовики. Внезапно начали расти боровики - самый ценный гриб в Сибири. Где найти первые белые грибы и собрать ведро подберезовиков - в материале КП-Новосибирск.

«ДЛЯ МНОГИХ ЭТО НОНСЕНС»

Пока новосибирцы удивляются досрочному росту грибов, опытные собиратели спешат в лес за боровиками, так называемыми белыми грибами. Аномально теплая весна ускорила их рост, и первые фото, подтверждающие это, уже разлетелись по соцсетям. Алиса Беляева набрала целое ведро боровиков в Караканском бору, рядом с селом Завьялово, чем вызвала зависть подписчиков сообщества «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «ВКонтакте».

- В Томске и на Алтае уже собирают боровики, другое название - сосновый белый гриб. В Новосибирской области их тоже можно найти. Весна теплая, поэтому для меня неудивительно, что они уже пошли, хотя для многих людей это нонсенс, - рассказал КП-Новосибирск опытный грибник Илья Песчинский.

Сезон сбора боровиков открылся на две недели раньше. Фото: предоставлено Алисой БЕЛЯЕВОЙ.

В Новосибирской области два вида белых грибов: березовые и сосновые. Сосновый вид боровика встречается в борах, где много сосновых деревьев, редко - в ельниках. Еще одна отличительная особенность белого гриба - любит обитать рядом с мухоморами. Микологи советуют: если вы увидели ядовитый мухомор, то обязательно поищите рядом боровики.

Как правило, сбор белых грибов начинается в июне, но в 2020 году сезон открылся в мае.

- Удачно совпали три фактора роста: аномально теплая весна, високосный 2020 год и прошлогодний неурожай грибов. В 2019-м грибница отдыхала, а теперь грибы вышли из самоизоляции, - делает выводы Песчинский.

Боровики - отличное лакомство. Фото: предоставлено Алисой БЕЛЯЕВОЙ.

ГДЕ ИСКАТЬ БЕЛЫЕ ГРИБЫ

Сезон сбора боровиков может продолжаться до августа. Многие едут за ними в Караканский бор. Опытные грибники советуют собирать урожай в более глухих борах. Например, близ сел Кунчурук и Новобибеево, а также близ деревни Старобибеево в Болотнинском районе.

Кулинары считают боровик одним из самых качественных грибов. Чаще всего засушивают - он очень ароматный. Белые грибы замораживают, реже - солят и маринуют. Свежий боровик в супах дает прозрачный бульон. Это полезный гриб, который можно готовить без предварительного отваривания.

Подберезовики называют обабками из-за их любви расти у берез. Фото: предоставлены Ильей ПЕСЧИНСКИМ.

ГОРОДСКИЕ ГРИБЫ - ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Новосибирцы собирают ведра подберезовиков, сезон роста этих грибов тоже начался на неделю раньше, они растут вплоть до ноября. В отличие от белых грибов подберезовики найти куда легче - они часто встречаются в черте города. Пользователи соцсетей уже похвастались находками в районе Гусинобродского шоссе, на МЖК и Ключ-Камышенском плато.

- В районе Новосибирска можно встретить пять видов подберезовиков: разноцветный, болотный, твердоватый, дымчатый и обыкновенный. Название у этого гриба «говорящее» и свидетельствует о том, что он образует микоризу с березами, рядом с которыми растет. Проще всего найти гриб в березовых рощах, но встречается и на газонах, - объяснил Илья Песчинский.

Урожай подберезовиков в 2020 году может быть рекордным - грибница отдохнула в прошлом сезоне. Фото: предоставлены Ильей ПЕСЧИНСКИМ.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Сезон сбора подберезовиков может продолжаться с середины мая до начала ноября. Отправиться за подберезовиками стоит в поселки Юный Ленинец, Краснообск, Морской совхоз, села Верх-Тула, Верх-Ирмень, а также в села и деревни Болотнинского района. Но в черте Новосибирска грибы лучше не собирать - велик риск, что они впитали вредные вещества.

Одно из самых известных блюд из подберезовиков - жареха из обабков. В Древней Руси этот гриб называли обабком из-за его любви прижиматься к березам. Эксперты сообщают, что все подберезовики являются съедобными грибами, отдельные виды отличаются по пищевым качествам незначительно. Эти грибы обычно жарят или тушат, добавляют в суп. Часто подберезовики солят или маринуют на зиму, реже их сушат.

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