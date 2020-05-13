Вымахали в тишине: сибиряки собрали рекордный урожай сморщенных грибов, которые могут быть опасными

Новосибирцы массово отправились по грибы, несмотря на режим самоизоляции. Первые грибы пошли уже в конце апреля, сейчас сморчки и сморчковую шапочку продают по всему городу. Эксперты предупреждают: торговцы часто путают название двух этих видов грибов, а это чревато отравлением. Готовить их следует по-разному. Где самые грибные места в Новосибирской области и как правильно есть весенние грибы - в материале КП-Новосибирск.

«ЗА 20 ЛЕТ ТАКОЕ ВИЖУ ВПЕРВЫЕ»

Пока в городе действует режим самоизоляции, на природе - настоящий праздник. Конец апреля подарил грибникам Новосибирской области большой урожай сморчков, строчков, сморчковой шапочки. Эти весенние грибы принадлежат к одному семейству сморчковых, они похожи друг на друга и давно известны кулинарам.

Сморчки ценят не только домохозяйки - это любимый гриб широко известного шеф-повара Гордона Рамзи. Из сморчков и строчков обычно варят суп, эти грибы маринуют, иногда подают в жареном виде, реже - высушивают. Гурманы описывают вкус сморчков как характерный грибной, но с древесными нотками.

Сморчковая шапочка - это условно съедобный гриб, и в некоторых странах его не едят. В сыром виде для человека он ядовит, но после 15 минут варки становится съедобным. После варки мякоть гриба делается мягкой и нежной, хрящевая консистенция разваривается. Затем грибы можно тушить в горшочках со сливками - именно так делали в Древней Руси.

Сморчковая шапочка может вырасти до 30 сантиметров в длину. Фото: предоставлено Ильей ПЕСЧИНСКИМ.

- Не нужно путать сморчковую шапочку со сморчками. У сморчков ножка и шляпка - единое целое, в отличие от сморчковой шапочки. Последняя считается условно съедобным грибом, перед употреблением его нужно предварительно отваривать в течение 10 - 15 минут, а затем жарить, варить супы, делать пиццу, жюльен, грибную икру и так далее. Также сморчковую шапочку сушат и маринуют. Очень вкусный гриб, деликатесный, - рассказал КП-Новосибирск грибник Илья Песчинский.

В 2020 году зимой было много снега, а весна была дождливой и теплой. Некоторым грибникам это принесло рекорды, среди общего улова встречались сморчковые шапочки в 25 - 30 сантиметров.

- За 20 лет такой экземпляр мне попался впервые. Обычно сморчковая шапочка достигает в длину 15 сантиметров, но ножка этого гриба оказалась длиной 20 сантиметров. Сам гриб вместе со шляпкой достигает 25 сантиметров в длину, - заверил КП-Новосибирск студент магистратуры НГПУ Илья Песчинский. - Вообще, из-за теплой весны грибной сезон наступил рано - 24 апреля, обычно грибы вырастают к 5 - 9 мая.

Слева - строчок обыкновенный. Посередине - сморчок конический. Справа - сморчковая шапочка. Фото: Галина КАЗАКОВЦЕВА/«Грибы и грибные места НСО» - «ВКонтакте»

КАРТА СБОРА СМОРЧКОВОЙ ШАПОЧКИ

Грибники рассказывают, что обычно сморчковая шапочка растет в светлых лиственных и смешанных сырых лесах. Пропустить их трудно - они растут большими группами не только в сельских районах, но и в самом Новосибирске. Эти грибы стоит искать рядом с липами, осинами или березами. Чаще сморчковая шапочка встречается в низинах, любит селиться вдоль ручьев, канав и ям с водой.

Найти сморчковую шапочку можно недалеко от города: в селе Раздольное, Маслянинском, Мошковском, Болотнинском, Колыванском районах. На карту распространения сморчковой шапочки попадают Искитим, Бердск, поселки Юный Ленинец, Краснообск, Кольцово, Пашино.

Сморчковая шапочка растет и в Новосибирске, например в городских лесах возле Гусинобродского шоссе.

КСТАТИ

Опасный деликатес

Власти Новосибирской области разрешили работу микрорынков и ярмарок с 12 мая, уличные торговцы массово продают первый урожай сморчковой шапочки. Но часто подписывают неправильно: «сморчки». Микологи говорят, это грозит пищевым отравлением.

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