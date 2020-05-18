Грибы в Новосибирске 2020: где растут и когда их будет больше всего

Грибы в Новосибирске 2020 только начинают радовать любителей «тихой охоты». О том, куда за ними можно отправиться - в нашем материале.

ГДЕ РАСТУТ ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Сморчки, строчки и сморчковая шапочка первыми появляются в Новосибирской области. Из-за теплой весны сезон сбора грибов начался 24 апреля, на неделю раньше обычного. Грибники рассказывают, что обычно сморчковая шапочка растет в светлых лиственных и смешанных сырых лесах. Пропустить их трудно — они растут большими группами, не только в сельских районах, но и в самом Новосибирске. Эти грибы стоит искать рядом с липами, осинами или березами. Чаще сморчковая шапочка встречается в низинах, любит селиться вдоль ручьев, канав и ям с водой.

Найти сморчковую шапочку можно недалеко от города: в селе Раздольное, Маслянинском районе, Мошковском районе, Болотнинском районе, Колыванском районе. На карту распространения сморчковой шапочки попадают: Искитим, Бердск, поселок Юный Ленинец, поселок Краснообск, поселок Кольцово, Пашино.

Сморчковая шапочка растет и в Новосибирске, например в городских лесах возле Гусинобродского шоссе, на Ключ-Камышенском плато, в лесопарке Синягина и на ОбьГЭСе. Опытный грибник собирает около 50 кг сморчковой шапочки за день в лесу.

Как вам такой сморчок? Фото: личный архив.

ПРОГНОЗ ПО СБОРУ ГРИБОВ

Опытные грибники утверждают — прогноза роста грибов не бывает, все зависит от оптимальных погодных условий. Сезон сбора сморчковой шапочки подходит к концу, многие грибы уже «переросли», некоторые стоят сухие или червивые.

Но в мае можно встретить подберезовики и рядовку майскую. Также можно найти первые сыроежки.

— В лесу можно встретить отдельные подберезовики, но это редкость. Должна появиться рядовка майская. Традиционно, начинается перерыв до середины лета между сбором весенних грибов и началом сбора остальных промысловых видов, — говорит миколог-любитель, автор сайта «Грибы Новосибирской области» Дмитрий Агеев.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СБОРУ ГРИБОВ

рибник с 20-летним стажем Илья Песчинский советует одеваться по погоде, отправляться в лес нужно в комфортной одежде. Стоит надеть длинные носки, сапоги или кроссовки, длинную майку, спортивный костюм, либо костюм для леса.

Штаны необходимо заправлять в носки, майку заправить в штаны. На голову надеть кепку,шапку или панаму, желательно с москитной сеткой. Это поможет защититься от клеща, который может ползать по одежде, но не вопьется в кожу.

В поездку за грибами нужно взять: воду, еду, спички/зажигалку, соответствующую одежду, компас, карту и GPS-передатчик, заряженный смартфон и переносной аккумулятор для подзарядки. Необходими будут ножи и тара для грибов: ведра, корзины, ящики/лотки, пакеты и так далее. Лучше взять аптечку и туристическую пенку, чтобы отдохнуть в лесу. Обязательно взять с собой средства от комаров и клещей — репелленты, мази и так далее.

Таблица роста грибов в Новосибирской области. ФОТО: из группы «Грибы и Грибные места НСО» «ВКонтакте»

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ГРИБНИКАМ

1. Отправляйтесь с рассветом

Отправляться за грибами лучше всего утром, пока нет жары. В это время насекомые не так активны как, например, в обеденное время, особенно клещи. А это — главная опасность для грибника.

2. Пользуйтесь справочником

Собирайте грибы, в съедобности которых вы уверены. Распространенные грибы: подберезовики, подосиновики, белые грибы, боровики, лисички, опята, грузди, сыроежки, рыжики, волнушки, но даже у этих видов есть двойники (ложные виды). Сейчас существует масса приложений, которые определяют грибы по фотографиям.

Другой способ — ходить в лес с опытным грибником, который расскажет и наглядно покажет отличия ложных грибов от съедобных. Но все могут ошибаться, поэтому лучше придерживаться золотого правила грибника: «Не знаешь гриб — не бери!»

3. Не гуляйте вдоль дорог

Не собирайте грибы вблизи дорог и предприятий. Грибы — это губка, которая все в себя впитывает, поэтому лучше уезжать подальше от трасс, заводов и т.д.

4. Не выносите сор из леса

Сразу очищайте собранные грибы. Для того, чтобы легче было перерабатывать грибы дома и не тащить мусор домой. Рассчитайте время правильно, так как переработка грибов занимает больше времени, чем сбор.

5. Возьмите карту, зарядите телефон

Необходимо уметь ориентироваться в лесу, научитесь ориентироваться по солнцу. Лучше ходить за грибами компанией. Запастись современными средствами навигации: от GPS-навигаторов, встроенных карт в мобильные телефоны с полной зарядкой до простейшего компаса. Пригодится все.

6. Выкидывайте гнилушки

Не нужно брать червивые, плесневелые, гнилые грибы, даже если во всем лесу больше нет вообще никаких. Испорченные грибы, даже съедобные, могут стать ядовитыми, что в конечном итоге приведет к отравлению.

7. Пользуйтесь ножом

Грибы можно как и выкручивать, так и срезать, при этом никакой вред грибнице вы не нанесете. Все зависит от конкретного вида грибов. Например, опята удобнее срезать, так как они растут кучно. А белые грибы лучше выкручивать — ножка белого грибы может быть глубоко в земле и при обрезке вы сможете потерять большую часть ценного гриба.

8. Не обижайте грибы

Если ты не знаешь гриб и не берешь его, то не пинай и не топчи его. Это не значит, что гриб несъедобен. Ни в коем случае нельзя: поджигать траву, топтать грибы, обижать животных, птиц и насекомых, валить мусор в лесу и так далее.

9. Будьте вежливы

Среди опытных грибников есть правила поведения, которые принято не нарушать. Всегда нужно поздороваться, можно похвастаться трофеями, о чем-то поговорить, но не более. Мешать и ходить по пятам друг у друга не приветствуется, как и у рыбаков. Сбор грибов-это «тихая охота», которая любит тишины, спокойствия и сосредоточенности.

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