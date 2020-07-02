У новосибирских полицейских - новый начальник: рассказываем, кто он такой

2 Июль 2020 2020-07-02T08:28:14+03:00

Андрей Кульков стал новым начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО

Им стал генерал-майор Андрей Кульков

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С 1 июля Президент России Владимир Путин назначил нового главу ГУ МВД по Новосибирской области. Им стал 48-летний Андрей Кульков. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Новый руководитель полиции родился в городе Иваново, имеет высшее образование. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Через 4 года стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, с 2004 года занимал должность начальника УВД по городу Иваново. С февраля 2014 года работал заместителем начальника УМВД России по Ивановской области — начальник полиции.

До того, как возглавить ГУ МВД Новосибирской области, Андрей Кульков был главой МВД по Республике Хакасия.

Напомним, предыдущий начальник новосибирской полиции Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении после скандала с начальницей городских участковых, майором Еленой Устиновой. В соцсетях появились голосовые сообщения о том, как она приказывала штрафовать всех без разбора за нарушение самоизоляции. 1 июня Владимир Путин подписал указ об увольнении Стерликова.

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ИСТОЧНИК KP.RU