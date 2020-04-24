Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД

24 апреля новосибирский областной главк МВД проводил коллегию: начальник служб встретились, чтобы подвести итоги квартала. Встретились, говорят, виртуально – по видеосвязи. На этом совещании подчиненных удивил глава управления.

- Начальник областного главка Стерликов только что объявил на областной коллегии МВД, что уходит в отставку, со всеми попрощался и ушел с коллегии, - рассказал КП-Новосибирск источник раньше, чем закончилось совещание.

Генерал ушел в офлайн, обсуждение итогов продолжилось без него, а по мессенджерам уже полетели сообщения об отставке. Вскоре прозвучало и официальное подтверждение.

- Юрий Юрьевич подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Но в отставку он пойдет тогда, когда это решит министр, - прокомментировал КП-Новосибирск начальник пресс-службы главка Сергей Щекотин.

Иначе говоря, дело – за подписью министра внутренних дел. Но почему генерал решил проститься с креслом?

Генерал-лейтенант попрощался с подчиненными во время коллегии. Фото: МВД

БЛОНДИНКА ПОДВЕЛА

На поверхности – самая простая версия. В полиции Новосибирска - как раз свежий скандал. Кто-то из сотрудников слил в сеть голосовые сообщения якобы начальницы городских участковых.

— Оформляем всех поголовно! Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — звучит приказ. — Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов.

Появление такой записи в общем доступе стало поводом для внутренней проверки. Все говорит о том, что голос принадлежит Елене Устиновой, которая командует в городе участковыми. Голосовые сообщения из внутреннего чата стали достоянием интернета. А следом всплыли яркие фото белокурого майора, Елену затравили в интернете.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Наверняка, многие новосибирцы уже связали увольнение генерала с этим скандалом. На самом деле такая связь – маловероятна. Новосибирские сотрудники МВД постоянно приносят море проблем начальникам, и майор Устинова со своими приказами – меньшая из них. И, вообще, в этой истории – больше эмоции. А для людей в МВД очередной факт погони за палками – вообще не сенсация и не событие.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Громкими неприятными историями окружены персоны с более крупными звездами. В конце 2019 года была уволен заместитель начальника областного главка Андрей Неупокоев. Этот генерал возглавлял в области следствие.

Кроме привычной для региона ситуации, когда многие дела пылятся на полках, следствие тогда сильно оскандалилось проделками оборотней в погонах. Вскрылось, что некоторые сотрудники вместо разоблачения преступников подделывают документы. В Дзержинской районе целый год подставляли фиктивные данные в документы, чтобы «нарисовать» хорошие показатели. Этот инцидент напоминает историю с майором Устиновой, только она потребовала реальных протоколов, а ее коллеги занимались мистификацией. Вот когда она вскрылась, Неупокоев и простился с должностью.

В действиях главы УГИБДД не нашли преступления, но многие эксперты назвали эту историю «подкопом» под Стерликова.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

До этого была некрасивая история с главным гаишником области Сергеем Штельмахом. Его уволили из-за так называемых «вездеходов» - документов, которые позволяли их обладателям избегать проверок ГИБДД.

Следственный комитет в итоге прекратил дело против Штельмаха, его вины не нашли. А многие люди, информированные о закулисье новосибирского УГИБДД, по-прежнему хорошо отзываются об уволенном полковнике. Только это не отменяет того, что репутация Стерликова понесла потери от дела главного автоинспектора.

ПЛОХАЯ СТАТИСТИКА

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Генерал Стерликов простился с личным составом на коллеги. То есть даже не подвел последний для своей службы результат – итоги квартала. Но их уже успела подвести прокуратура области. Для новосибирской полиции – не самые позитивные цифры.

Оказывается, преступлений зафиксировано на 7% больше, чем год назад. Злополучную статистику создали воры и мошенники. Первые наделали бед на 12 % больше, чем в прошлом году, вторые – на 37 %. А еще на кривую дорожку стали чаще ступать дети и подростки: количество преступлений несовершеннолетних выросло на 16%.

К чести правоохранителей надо сказать, что они насчитали меньше разбоев, изнасилований и наркопреступлений. Но общая статистика – все равно мрачная. Отправляясь на коллегию, Стерликов несомненно знал, что его личный состав поработал плохо. Кто знает, может это сыграло роль. А может, решил избежать другого события.

- На лето была назначена комплексная проверка, по результатам которой могло быть принято аналогичное решение об отставке Стерликова, - поделился с КП-Новосибирск мнением собеседник, приближенный к областной структуре МВД. - Отставка сейчас может быть для генерала оптимальным вариантом. Ушел в почетную отставку, не дожидаясь визита комиссии МВД, которая по приезду в любой регион, начинает рыть сразу по всем направлениям и неизвестно еще, чего нароет.

Ну и, конечно, есть любимая версия всех ушедших в отставку: «просто устал, почувствовал, что полностью исполнили свой долг перед гражданами». Возможно, официально главк будет придерживаться такой версии. Впрочем, сам Стерликов такой позиции публично не озвучивал. Впрочем, он мало, что озвучивал публично: по меркам новосибирских СМИ, этот генерал один из самых «подпольных» - ни пресс-конференций, ни брифингов, ни регулярных выступлений на радио и телевиденье.

Генерал награжден именным пистолетом. Фото: ГУ МВД РФ.

НАША СПРАВКА

Юрий Юрьевич Стерликов родился 22 июля 1965 года в городе Ухта Коми АССР. В 1986 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР.

Служил в уголовном розыске Пензы, затем строил карьеру в Омской области, где стал первым замом начальника главка. Затем возглавлял управления МВД Смоленской и Самарской областей.

Генеральские звезды получил в 2011 году. Выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. В 2004 году Президент присвоил Стерликову звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, именным пистолетом Макарова. Новосибирское управление МВД возглавил 14 февраля 2015 года.

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