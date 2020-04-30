«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp

В Новосибирске — две громкие отставки в МВД. Сначала заявил, что уходит начальник областного главка Юрий Стерликов. Правда, мало, кто знает, чем он отличился на работе и как выглядит. Следом - новость: начальник участковых Елена Устинова тоже уходит. Тут уже вся страна знает, как она выглядит и чем занимается.

Выглядит майор Устинова превосходно. Эффектная блондинка, не зная, что прославится, выкладывала во «Вконтакте» личные снимки. А на службе пользовалась мессенджером WhatsApp.

После того, как сотрудницу затравили в соцсетях, она закрыла свои соцсети. Фото: Яплакал

— Оформляем всех поголовно! Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, — приказала Елена Устинова голосовым сообщением.

Речь шла о наказаниях за нарушение самоизоляции. Новосибирск, к слову, город, где люди дорожат свободной больше, чем здоровьем и деньгами. Самый недисциплинированный город страны. Вот будем нарушать правила изоляции и все тут! Сляжем от заразы, но нарушать будем! Такие мысли, вероятно, посетили и кого-то из подчиненных майора Устиновой. Он слил запись приказов в интернет. И понеслось:

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Елена Устинова требует от своих подчиненных оформлять всех без разбора, делая исключения лишь для женщин и стариков, устанавливая нагрузочные показатели для участковых уполномоченных по 10-15 проколов с каждого отдела полиции. В случае невыполнения угрожала нарушить трудовые права подчиненных сотрудников, необоснованно и незаконно прилечь их к выполнению служебных обязанностей сверхурочно...» — такую кальку жалобы опубликовал паблик «Омбудсмен полиции» и предложил массово закидать подобными письмами МВД.

И в итоге голосовые сообщения Устиновой, конечно же, были услышаны и Управлением собственной безопасности полиции.

Не такой себе народ представлял начальницу участковых. Фото: Яплакал

— Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел Российской Федерации за нарушение требований законодательства Российской Федерации. Также принято решение о привлечении непосредственных руководителей данного сотрудника к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщила КП-Новосибирск сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Наталья Жуласова.

Какой именно закон нарушила начальница участковых, пока не говорят, но, вероятно, в приказе это будет прописано, его сейчас готовят. И вряд ли апелляции возымеют эффект: с погонами блондинке-офицеру придется попрощаться.

Фотографии сотрудницы МВД обсуждает теперь вся страна. Фото: соцсети.

В интернете теперь полно довольных — тех, кто счастлив наказанию для сторонницы палочной системы. Претензии к ней очевидны: установила норматив на количество штрафов, сделала необоснованное исключение для матерей и стариков... Ну а больше всего народ радуется тому, что возмездие настигло того, кто покушался на его — народа — «свободу».

Впрочем, люди, знающие систему изнутри, не только ругают Елену Устинову, но и, напротив, встают на ее защиту. «Устинову же просто принесли в жертву, так как шумиха сильная», — говорят они.

— Ну как ее осуждать? Она выполнила то, что ей сказали. Это точно — не ее инициатива. Это — ради доклада вышестоящему руководству. Оно спросит: «Сколько составили протоколов? Сто? Молодцы, можете идти по домам», — комментирует ветеран МВД Владимир Притьмов, который сам служил как раз участковым. - Я за нее не заступаюсь, но и не виню. Она - «стрелочник».

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Юрист Михаил Жуков, который тесно работает с правоохранителями, вообще — горой за Устинову.

— Я считаю, что позиция ее — абсолютно правильная и верная! Ведь, приказывая штрафовать, она ведет речь идет о тех людях, которые идут не в аптеку, не в больницу, а просто гуляют. Они могут быть потенциальными носителями инфекции, — прокомментировал Жуков штрафные меры начальницы участковых.

На условиях анонимности действия Елены Устиновой прокомментировал и отставной офицер, который знаком с ней лично.

Сотрудница полиции сама выставляла такие снимки на свои странички. Фото: соцсети.

— Я ее знал, когда она была еще руководителем городского подразделения по делам несовершеннолетних. Часто приезжала в территориальные отделы на различные операции — «Улица», «Район», «Подросток» и прочие... Нормальный, адекватный сотрудник. И как человек — тоже без двойного дна. Никогда от работы не бегала, — сказал КП-Новосибирск собеседник. — Что касается данной ситуации, то это обычная рабочая практика абсолютно всех рабочих подразделений в городских отделах.

Выходящим из обычной практики оказался слив голосовых приказов в интернет. А потом публикация ее ярких фото. За это Устинова и поплатилась. Свободолюбивые новосибирцы могут торжествовать — может, без ее приказов, штрафов будет меньше. Тем временем, официальное количество больных коронавирусом в Новосибирске выросло втрое. За ту неделю, что прошла с момента появления голосовых приказов Устиновой в сети. На днях главный санитарный врач России Анна Попова пожаловалась на это даже президенту…

В Новосибирске появилась запись, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любительница чулок и мини: сотрудница МВД закрыла свои страницы из-за травли в соцсетях

Фотографии 39-летней начальницы участковых города Новосибирска, которая якобы просила «штрафовать всех поголовно», кто гуляет в парках, теперь обсуждает вся страна (подробнее).

Блондинка наказана: уволена начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно» в парках

Аудиосообщения Елены Устиновой, в которых она просила штрафовать людей за прогулки в парках во время самоизоляции, слили в сеть ее же коллеги (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru