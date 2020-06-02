2020-06-02T06:56:12+03:00
Общество

Президент отправил в отставку начальника новосибирской полиции Юрия Стерликова

Об уходе генерала с должности заговорили после скандала со штрафами за нарушение режима самоизоляции
Александра Сударь
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Президент подписал указ об отставке начальника новосибирской полиции. Фото: МВДПрезидент подписал указ об отставке начальника новосибирской полиции. Фото: МВД
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Президент подписал указ, согласно которому начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов снят с занимаемой должности.

Документ об увольнении генерала подписан. Об этом сообщает издание kp.ru.

Об отставке Юрия Стерликова стало известно в конце апреля после скандала со штрафами за нарушение карантина. Он подал рапорт на одном из совещаний.

Напомним, кто-то из сотрудников слил в сеть голосовые сообщения якобы начальницы городских участковых. За нарушение самоизоляции она приказывала штрафовать всех поголовно.

Появление такой записи в общем доступе стало поводом для внутренней проверки. Следом всплыли откровенные фото майора, Елену затравили в интернете.

Вскоре ее уволили. Тогда мнения разделились. Кто-то встал на защиту начальницы службы участковой и утверждал, что она просто выполняла свою работу, многие напротив настаивали, что таким сотрудникам не место в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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