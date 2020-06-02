Президент отправил в отставку начальника новосибирской полиции Юрия Стерликова
Президент подписал указ, согласно которому начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов снят с занимаемой должности.
Документ об увольнении генерала подписан. Об этом сообщает издание kp.ru.
Об отставке Юрия Стерликова стало известно в конце апреля после скандала со штрафами за нарушение карантина. Он подал рапорт на одном из совещаний.
Напомним, кто-то из сотрудников слил в сеть голосовые сообщения якобы начальницы городских участковых. За нарушение самоизоляции она приказывала штрафовать всех поголовно.
Появление такой записи в общем доступе стало поводом для внутренней проверки. Следом всплыли откровенные фото майора, Елену затравили в интернете.
Вскоре ее уволили. Тогда мнения разделились. Кто-то встал на защиту начальницы службы участковой и утверждал, что она просто выполняла свою работу, многие напротив настаивали, что таким сотрудникам не место в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU