В Новосибирске осудили директора детсада, где на годовалую девочку упал аквариум

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:37:16+03:00

В Новосибирске вынесли приговор директору детского сада, где в прошлом году на годовалую девочку упал аквариум. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске вынесли приговор директору детского сада, где в прошлом году на годовалую девочку упал аквариум. Дело рассматривал Октябрьский районный суд.

— Обвинительный приговор в отношении директора детского сада был постановлен 30 июня. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. ст.238 УК РФ (…) выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в такой же период, — сообщили в суде. — Кроме того, директор должна будет выплатить родителям девочки 13 147 рублей за материальный ущерб, и 100 тысяч рублей за моральный.

Напомним, ЧП случилось 29 мая 2019 года. В частном детском саду в Октябрьском районе на годовалую девочку рухнул аквариум, наполненный водой. Ребенок получил различные травмы. Следствием было установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду

Сейчас в произошедшем разбирается полиция (подробнее).

Рыбкам там не место: прокуратура нашла нарушения в детском саду, где на девочку упал аквариум

На годовалую девочку в одном из частных детсадов Новосибирска упал аквариум (подробнее).

Дело о падении аквариума на маленькую девочку в детском саду дошло до суда

Инцидент произошел 29 мая этого года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU