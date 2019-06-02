Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду
Инцидент произошел 29 мая в одном из частных детских садов в Октябрьском районе. Там на годовалую девочку упал аквариум.
— Факт того, что на ребенка в частном детском саду упал аквариум в полиции зарегистрирован. Аквариум упал на девочку, ей год и три месяца. Ребенок пострадал, но характер травм нам не известен. Сейчас по данному факту проводится проверка сотрудником по делам несовершеннолетних. Собранные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия решения, — подтвердили в пресс-службе МВД.
В полиции добавили, что по предварительным данным, аквариум, который упал на ребенка, не был закреплен.
ИСТОЧНИК KP.RU