Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-02T17:01:28+03:00

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Инцидент произошел 29 мая в одном из частных детских садов в Октябрьском районе. Там на годовалую девочку упал аквариум.

— Факт того, что на ребенка в частном детском саду упал аквариум в полиции зарегистрирован. Аквариум упал на девочку, ей год и три месяца. Ребенок пострадал, но характер травм нам не известен. Сейчас по данному факту проводится проверка сотрудником по делам несовершеннолетних. Собранные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия решения, — подтвердили в пресс-службе МВД.

В полиции добавили, что по предварительным данным, аквариум, который упал на ребенка, не был закреплен.

ИСТОЧНИК KP.RU