Дело о падении аквариума на маленькую девочку в детском саду дошло до суда
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела после падения аквариума на полуторагодовалую девочку в частном детском саду. Дело было заведено в отношении 35-летней сотрудницы учреждения по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
— По данным следствия, вечером 29 мая 2019 года в полуторагодовалая девочка находилась без присмотра взрослых в игровой комнате детского центра-сада «Смешарики» в Октябрьском районе города Новосибирска, где на нее с тумбы упал аквариум, наполненный водой, из-за чего ей был причинен вред здоровью, — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. — Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Следователям удалось собрать достаточно доказательств, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемой было передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU