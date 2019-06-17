2019-06-17T07:45:13+03:00
Общество

Рыбкам там не место: прокуратура нашла нарушения в детском саду, где на девочку упал аквариум

На годовалую девочку в одном из частных детсадов Новосибирска упал аквариум
Надежда ЯРКОВА
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Оказалось, что в детском садике нельзя было держать аквариумы, животных и птиц.Оказалось, что в детском садике нельзя было держать аквариумы, животных и птиц.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Прокуратура Октябрьского района проверила работу частного детского сада «Смешарики», в котором пострадал годовалый ребенок.

— Во время проверки в детском садике нашли сразу несколько нарушений. Так в учреждении были нарушения, например, в организации питания детей, а также хранения этих продуктов питания. Кроме того, был нарушен пункт 2.8 СанПиН 2.4.1.3147-13, согласно которому в групповых помещениях запрещено размещение аквариумов, животных, птиц, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ведомстве отметили, что исправление нарушений в детском саду взято в прокуратуре на контроль. Окончательное решение по делу пока не принято.

Напомним, инцидент произошел 29 мая в одном из частных детских садов, где на годовалую девочку упал аквариум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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