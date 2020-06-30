«Она была не привита»: в Новосибирске умерла 64-летняя женщина, которую укусил клещ

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:06:59+03:00

В Новосибирске впервые в 20202 году умерла женщина от клещевого энцефалита Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году это первая смерть от энцефалита

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В Новосибирске от клещевого энцефалита умерла 64-летняя женщина. Это первая первая смерть от энцефалита в 2020 году. Информацию КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

— Женщина умерла 24 июня, она была не привита от вирусной инфекции, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

Напомним, первые клещи в 2020 году в Новосибирске проснулись уже в конце февраля. Ученые также обнаружили в Академгородке клещей-гибридов. КП-Новосибирск составила карту опасных районов города, где чаще всего можно подцепить клеща, а также список мест, куда следует обращаться за экстренной помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU