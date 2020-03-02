2020-03-02T15:00:40+03:00
Общество

Отогрелись: клещи впервые с начала года укусили новосибирца

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в этом году.В Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в этом году.Фото: Олег УКЛАДОВ
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29 февраля жителя Советского района в Новосибирске укусил клещ. Это первый зарегистрированный укус клеща в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Житель поселка Матвеевка в последний день зимы пошел в магазин, а, придя домой, нашел на себе впившегося клеща. Сибиряк сразу обратился в несколько больниц, но его нигде не приняли. Медики объяснили свой отказ тем, что нужных препаратов нет. Укол иммуноглобулина мужчине сделали в частной клинике.

В министерстве здравоохранения подтвердили случай укуса и посоветовали новосибирцам из-за раннего пробуждения клещей прививаться:

— Взрослым людям в любом случае инъекцию иммуноглобулина делают платно, по страховке. Детям до 18 лет — бесплатно. А вообще сейчас началась бесплатная вакцинация. Так что призываем к этому людей. Прежде чем ставить прививку, необходимо проконсультироваться со специалистом.

По словам синоптиков, в этом году Новосибирская область переживает потепление, поэтому зима довольно мягкая: конец февраля запомнился плюсовой температурой. Частые оттепели могли стать одной из причин раннего пробуждения клещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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