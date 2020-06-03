2020-06-03T12:19:31+03:00
Общество

В Новосибирске появились клещи-гибриды: ученые рассказали, в каких районах они водятся

Публикуем, в каких районах водятся клещи-гибриды
Надежда РЫЖКИНА
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Ученые рассказали, где в Новосибирске появились клещи-гибриды.Ученые рассказали, где в Новосибирске появились клещи-гибриды.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказали, где в Новосибирске появились клещи-гибриды.

— В разных местах этот клещ встречается с разной частотой: в Академгородке самая высокая частота встречаемости — в Верхней зоне, в районе Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и территорий, которые прилегают к нему со стороны реки Шадрихи, — сообщает издание «Наука в Сибири».

Ученые советует меньше гулять там, где обитают клещи.

А еще напомнили о мерах безопасности. Например, одеваться нужно так, чтобы он не добрался до кожи: рубашка заправлять в брюки, а брюки — в носки, на голове плотная косынка, волосы убраны. Одежду лучше носить однотонную и светлую, чтобы на ней легче было заметить клещей. А еще нужно пользоваться спреем против клещей, препарат в своем составе должен содержать альфаметрин или аналогичные соединения.

Стоит помнить, что клещи чаще всего встречаются вблизи лесных дорожек и троп: их привлекает запах животных и людей, которые передвигаются по этим дорожкам.

Напомним, ученые рассказали, что клещи-гибриды — это помесь двух видов: Павловского и таежного. Они опасны тем, что могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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