В Новосибирске появились клещи-гибриды: ученые рассказали, в каких районах они водятся
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказали, где в Новосибирске появились клещи-гибриды.
— В разных местах этот клещ встречается с разной частотой: в Академгородке самая высокая частота встречаемости — в Верхней зоне, в районе Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и территорий, которые прилегают к нему со стороны реки Шадрихи, — сообщает издание «Наука в Сибири».
Ученые советует меньше гулять там, где обитают клещи.
А еще напомнили о мерах безопасности. Например, одеваться нужно так, чтобы он не добрался до кожи: рубашка заправлять в брюки, а брюки — в носки, на голове плотная косынка, волосы убраны. Одежду лучше носить однотонную и светлую, чтобы на ней легче было заметить клещей. А еще нужно пользоваться спреем против клещей, препарат в своем составе должен содержать альфаметрин или аналогичные соединения.
Стоит помнить, что клещи чаще всего встречаются вблизи лесных дорожек и троп: их привлекает запах животных и людей, которые передвигаются по этим дорожкам.
Напомним, ученые рассказали, что клещи-гибриды — это помесь двух видов: Павловского и таежного. Они опасны тем, что могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сибири нашли клещей-гибридов: ученые рассказали, насколько они опасны
Между собой перемешались два вида: клещ Павловского и таежный, чем это грозит человеку, в материале «КП»-Новосибирск» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU