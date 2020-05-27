Сезон клещей в Новосибирске 2020: самые опасные районы на карте, адреса, где делают бесплатные прививки

В период майских праздников клещи покусали более 3 тысяч новосибирцев, особенно много укусов среди детей, об этом сообщили в мэрии. Пик активности опасных кровососов придется на июнь. Как обезопасить себя от укуса уже сейчас - в материале КП - Новосибирск.

КАРТА САМЫХ ОПАСНЫХ РАЙОНОВ НОВОСИБИРСКА

Укусы клещей регистрируются во всех районах города, сообщают врачи, и все же какие-то районы считаются более опасными. В 2020 году рейтинг опасных районов не изменился, хотя процентное соотношение немного отличается по сравнению с прошлым годом.

1. Советский район - 32% укусов

Чаще всего клещи кусают новосибирцев в Советском районе и Академгородке. В 2019 году здесь было зарегистрировано 36% укусов.

2. Первомайский район - 13% укусов

На втором месте каждый год остается Первомайский район. В 2019 году цифра была чуть выше - 14% укусов.

3. Заельцовский район - 12% укусов

На третьем месте - Заельцовский район. В 2019 году доля укусов достигала 13%.

4. Калининский район - 9% укусов

В 2019 году здесь отметили 11% всех укусов.

5. Остальные районы города - 33% укусов

В 2019 году на остальные районы города пришлось 26% укусов клещей.

Специалисты пояснили: большинство укусов клещей происходит в лесопарковых зонах этих четырех районов города. Зато в парках и скверах клещей нет.

По данным мэрии Новосибирска на 25 мая, все парки культуры и отдыха, скверы и кладбища города Новосибирска обработаны от клещей, а также прошли энтомологический контроль - новых клещей туда не пустили.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПИК АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ?

Клещи в Западной Сибири выходят из спячки в начале апреля, после зимы они наиболее активны и жизнеспособны. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году первые укусы были зарегистрированы в начале апреля.

Пик приходится на май, сообщил КП-Новосибирск ученый-вирусолог Сергей Ткачев. Летом, когда клещи уже напились крови, их активность снижается. В августе - сентябре наблюдается спад активности иксодовых клещей - основных переносчиков вируса клещевого энцефалита. Зато на это время приходится пик активности у луговых клещей, которые переносят вирус опасной для собак болезни - пироплазмоза.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УМИРАЮТ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

Количество смертей от клещевого энцефалита меняется из года в год незначительно - обычно в Новосибирске фиксируют 4 - 5 случаев. В 2019 году от опасной болезни умерли 4 человека, ни один из них не был привит.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ЭПИДЕМИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

Нет. Не все клещи заражены вирусом клещевого энцефалита. При своевременной диагностике клещевой энцефалит не грозит летальным исходом, однако может существенно повлиять на общее состояние здоровья человека. От человека к человеку заболевание не передается.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

В Новосибирске работают 34 пункта бесплатной экстренной помощи при укусе клеща для детей - в каждом районе города при больницах и поликлиниках. Там несовершеннолетним поставят иммуноглобулин. Полный список опубликован на сайте города Новосибирска: novo-sibirsk.ru/dep/info/news/199924.

Для взрослых открыты 10 пунктов экстренной помощи при укусе клеща, которые оказывают лечение по страховке.

АДРЕСА ПУНКТОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Дзержинский район

- Городская клиническая больница № 2

Адрес: пр-т Дзержинского, 44, тел. (383) 279-22-11

График работы: круглосуточно

! Обращаться в травмпункт

Калининский район

- Городская больница № 4

Адрес: ул. Новоуральская, 27/1, тел. (383) 272-53-08

График работы: круглосуточно

! Обращаться в хирургическое отделение стационара

- Городская поликлиника № 29

Адрес: ул. Рассветная, 1, тел. (383) 274-02-61

График работы: будни с 9.00 до 19.30

! Обращаться в прививочный кабинет № 213

- Городская клиническая больница № 25

Адрес: ул. А. Невского, 9, тел. (383) 276-74-08

График работы: круглосуточно

! Обращаться в травматологический пункт, кабинет № 9

Октябрьский район

- Городская клиническая поликлиника № 2

Адрес: ул. Московская, 89, тел.: (383) 266-41-16 (каб. № 304); 266-36-81 (каб. № 109)

График работы: с 8.00 до 16.00 (каб. № 304); с 16.00 до 19.00 (каб. № 109)

! Обращаться в кабинет № 304 либо 109

Первомайский район

- Городская клиническая больница № 19

Адрес: ул. Шукшина, 3, тел. (383) 338-90-62

График работы: будни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00

! Обращаться в кабинет № 110

- Городская клиническая больница № 19 (филиал)

Адрес: ул. Героев Революции, 5, тел. (383) 337-11-03

График работы: круглосуточно

! Обращаться в кабинет № 126 (травмпункт)

Советский район

- Городская больница № 3

Адрес: ул. Мухачева, 5/4, тел. (383) 345-11-43

График работы: круглосуточно

! Обращаться в травматологический пункт

Центральный район

- Городская клиническая поликлиника № 1

Адрес: ул. Серебренниковская, 42, тел. (383) 223-59-22

График работы: круглосуточно

! Обращаться в кабинет № 124

- Городская инфекционная клиническая больница № 1

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 40, тел. (383) 218-17-62

График работы: в сезон активности клещей - круглосуточно

! Обращаться в корпус № 4, отделение платных услуг

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕЙ?

Поставить прививку от клещей можно в любой поликлинике по месту жительства. Это бесплатная процедура, но делает ее лишь каждый десятый житель области.

Полный перечень бесплатной серопрофилактики клещевого энцефалита в Новосибирске по ссылке: novo-sibirsk.ru/dep/info/news/199924

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