График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:48:02+03:00

В день парада метро будет работать по праздничному расписанию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Публикуем график работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

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Стал известен график работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. КАк сообщили в мэрии, во время праздника одна из станций будет закрыта на 4,5 часа.

— 24 июня в Новосибирске состоится парад в честь Дня Победы. Входы станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты с 7:30 до 12:00, — сообщили в пресс-центре Новосибирского метрополитена.

Напомним, во время праздника перекроют Красный проспект на участке от бывшего автовокзала до улицы Гоголя, а также примыкающие к нему улицы: Фрунзе, Крылова, Ядринцевская, Орджоникидзе и так далее. Традиционно улицы перекроют с 7:00 до 12:00.

Чтобы добраться до площади Ленина, новосибирцам придется добираться пешком. Из-за перекрытия улиц наземный общественный транспорт пойдет по другим улицам. Традиционно это улица Советская для маршрутов с Красного проспекта и улица Семьи Шамшиных вместо улицы Кирова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786022" frameborder="0"></iframe> Полет на вертолете, участвующем в репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU