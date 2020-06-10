Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:45:43+03:00

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова показала полный список улиц и когда будут закрыты

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В среду, 10 июня, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, каким будет перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года. Перекрою Красный проспект от бывшего автовокзала до улицы Гоголя, а также примыкающие к нему улицы: Фрунзе, Крылова, Ядринцевская, Орджоникидзе и так далее.

— Перекрытие улиц будет стандартно, как мы это делаем на 9 Мая. 24 июня с 7:00 до 12:00. Во время репетиции парада и во время самого парада будут перекрыты все входы в метрополитен на площади Ленина, — рассказала Анна Терешкова.

Карта перекрытия улиц в день проведения Парада Победы 24 июня. Фото: мэрия Новосибирска

Напомним, в этом году из-за угрозы коронавируса Парад Победы пройдет 24 июня.

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