2020-06-10T10:45:43+03:00
Общество

Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова показала полный список улиц и когда будут закрыты
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Парад Победы в Новосибирске пройдет без зрителей.Парад Победы в Новосибирске пройдет без зрителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 10 июня, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, каким будет перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года. Перекрою Красный проспект от бывшего автовокзала до улицы Гоголя, а также примыкающие к нему улицы: Фрунзе, Крылова, Ядринцевская, Орджоникидзе и так далее.

— Перекрытие улиц будет стандартно, как мы это делаем на 9 Мая. 24 июня с 7:00 до 12:00. Во время репетиции парада и во время самого парада будут перекрыты все входы в метрополитен на площади Ленина, — рассказала Анна Терешкова.

Карта перекрытия улиц в день проведения Парада Победы 24 июня. Фото: мэрия Новосибирска

Карта перекрытия улиц в день проведения Парада Победы 24 июня. Фото: мэрия Новосибирска

Напомним, в этом году из-за угрозы коронавируса Парад Победы пройдет 24 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они вкусные, мы проверили»: в Новосибирск завезли первые арбузы из Казахстана
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: губернатор Андрей Травников сделал заявление
Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты
Как оборудуют площадь Ленина для Парада Победы 24 июня 2020 года
Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка
Два школьных музея представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе
«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»
Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей
В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом