Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:10:49+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июня 2020 года покажет, насколько сильна эпидемия в регионе

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Последние новости от эпидемиологов не радуют: только накануне было выялено 109 заболевших, и пока заразу одолеть не удалось, что подтвержает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июня 2020 года.

На данный момент в регионе остается лишь один район, где нет заболевших, - Кыштовский, который находится на севере области. Вероятно, жители этого районе не так часто уезжают из родных сел в города, поэтому пока не «привезли» коронавирус.

Всего в Новосибирской области с начала эпидемии заразились опасной болезнью 4928 человек, среди них - 327 детей. Коронавирус унес жизни 68 сибиряков: жертвами болезни, в основном, стали пожилые люди.

Зараженные есть во всех районах области, кроме Кыштовского.

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