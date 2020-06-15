2020-06-15T10:22:55+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ждем 19 июня»: астролог дала неожиданный прогноз об эпидемии коронавируса в Новосибирске

Елена Альмах уверена: вторая волна придет в Новосибирск раньше, чем прогнозировали эпидемиологи
Татьяна СОЛОВОВА
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Коронавирус в Новосибирске пока победить не удалось.Коронавирус в Новосибирске пока победить не удалось.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новосибирский астролог Елена Альмах уверена: новосибирцам рано расслабляться и думать о выходе из самоизоляции. Уже совсем скоро столицу Сибири ждут новые испытания из-за коронавируса.

- Наш город находится под влиянием Меркурия – планеты, отвечающей за эпидемии, болезни. Сейчас он ретроградный, это значит, что нас ждет возврат к ситуации с коронавирусом, вторая волна, - рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах. – Причем не осенью, а уже с 19 июня, и продлится она до 11 июля.

Однако и есть и хороший момент: новосибирские ученые, по прогнозам астролога, найдут средство, как справиться с болезнью.

- Сейчас – эпоха Водолея, а самое «водолейское» место в нашем городе – это Академгородок. И это дает основание полагать, что те вакцины, которые разрабатывают новосибирские ученые, будут действенными, - считает Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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