В Новосибирске умерли две пациентки с коронавирусом: власти рассказали о них

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:05:41+03:00

Количество жертв коронавируса растет почти каждый день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачи не смогли спасти пенсионерку и женщину средних лет

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Еще два человека скончались от коронавируса в Новосибирской области. Врачи боролись за жизнь двух женщин, но не смогли спасти тяжелобольных пациенток. В оперативном штабе сообщили краткую информацию о новых жертвах заболевания.

— Умершие сибирячки — это женщины в возрасте 49 и 75 лет , — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

С начала вспышки заболевания общее число смертей от COVID-19 увеличилось до 55 человек

КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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