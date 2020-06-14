В Новосибирске умерли две пациентки с коронавирусом: власти рассказали о них
Еще два человека скончались от коронавируса в Новосибирской области. Врачи боролись за жизнь двух женщин, но не смогли спасти тяжелобольных пациенток. В оперативном штабе сообщили краткую информацию о новых жертвах заболевания.
— Умершие сибирячки — это женщины в возрасте 49 и 75 лет , — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
С начала вспышки заболевания общее число смертей от COVID-19 увеличилось до 55 человек
КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»