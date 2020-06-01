2020-06-01T07:08:30+03:00
Общество

В Новосибирске коронавирус за сутки выявили еще у семи детей

С начала эпидемии в регионе опасной болезнью заразились 176 маленьких пациентов
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам.Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нерадостную статистику обнародовал оперативный штаб Новосибирской области: увеличилось количество детей, у которых диагностировали коронавирус. 1 июня стало известно, что заразились еще семь маленьких пациентов.

- С начала эпидемии выявлено 176 детей, у которых подтвердился коронавирус, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Сейчас в детской больнице №3 находятся 66 маленьких пациентов - среди них есть дети с подозрением коронавирус и ребятишки, у которых диагноз уже подтвержден.

Напомним, с начала эпидемии в регионе опасной болезнью заразились 2914 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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