В Новосибирске от коронавируса умер пенсионер: что о нем известно

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:36:50+03:00

Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но спасти не смогли. Фото: Влад КОМЯКОВ

Врачи боролись за жизнь пожилого мужчины, но не смогли спасти

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В понедельник, 1 июня, стало известно, что скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. вот что медики рассказали о пациенте:

- Это был 66-летний мужчина, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. Увы, но врачи не смогли его спасти.

Пожилой сибиряк стал 33 человеком, умершим от коронавируса в Новосибирской области. Напомним, в основном жертвами болезни в регионе стали пожилые люди, у которых были сопутствующие тяжелые заболевания.

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