В Новосибирске еще 105 человек заразились коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:23:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое сообщение от оперативного штаба Новосибирской области не радует: на 1 июня коронавирус выявили еще у 105 человек. Общее количество заразившихся в регионе - 2914 человек, среди них - 176 детей.

На данный момент в больницах Новосибирска лежат 1482 взрослых пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. В отделениях реанимации находятся 67 человек: 20 пациентов не могут дышать самостоятельно м подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего жителям Новосибирской области провели 114483 теста на коронавирус.

Есть и хорошие новости: еще 10 человек выписали из больницы, таким образом выздоровели в регионе 1129 пациентов, у которых был коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2750 жителей региона, 1 554 человека сняты с наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU