Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 мая 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

31 Май 2020 2020-05-31T05:05:34+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 мая 2020 года в одной картинке показывает, что в регионе происходит с болезнью

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Увы, но последние данные эпидемиологов не радуют: был поставлен новый печальный рекорд - накануне за сутки коронавирусом заразились 109 человек, и то, насколько серьезна ситуация в регионе, подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 мая 2020 года.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области - Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском и Купинском.

Всего в регионе опасный диагноз подтвердился уже у 2596 человек, 107 из них - дети. Причем 10 ребятишек заразились за минувшие сутки.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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