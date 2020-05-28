«Не надо лезть через трубы»: на сибирских «Мальдивах» до конца июня сделают смотровую площадку

28 Май 2020 2020-05-28T10:31:24+03:00

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В четверг, 28 мая, в пресс-центре «КП-Новосибирск» директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков рассказал, что на сибирских «Мальдивах» будет организована смотровая площадка.

— Сейчас на въезде там стоит охрана. С 1 мая там зафиксировано более 700 посетителей. Охрана объясняет, что не надо лезть через трубы. Мы сделаем некую смотровую площадку. Она будет на достаточно удаленном расстоянии, но чтобы можно было подойти посмотреть и сфотографировать, если это радует чей-то глаз. Этим вопросом мы сейчас занимаемся. Не хотелось бы анонсировать, но, думаю, к концу июня сделаем, — рассказал Андрей Колмаков.

Напомним, золоотвал под Новосибирском стал знаменитым на весь мир. Об озере с лазурной водой посреди Сибири написали все ведущие СМИ мира. Руководству электростанции даже пришлось закрыть дороги на золоотвал из-за большого наплыва людей, желающих сделать эффектные снимки.

Сибиряк снял невероятное видел на ядовитом озере.Attention!!! В этот раз все серьезно (NO ASS)! Видео еще девственно чистого (если можно конечно так назвать золоотвал) озера, до нашествия десятков тысяч Новосибирцев и гостей на машинах, конях, квадроциклах, с шашлыками, пивасом и т.д. Они пылят, шумят, мусорят, пугают жителей и детей ближайшего населенного пункта. После публикации этого видео в пабликах, инсте и телеке, теперь на водоеме не протолкнуться и вся лента инсты в бирюзовых тонах. Люди - отдыхайте, бухайте, снимайте контент, даже купаться там можете спокойно, если по дну пройдете, но не будьте свиньями то, а! За собой аккуратно прибрали все быстро!

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ИСТОЧНИК KP.RU