Из грязи в князи: зачем «сибирские Мальдивы» предлагают сделать туристическим объектом

Новосибирский золоотвал стал главной темой российских и зарубежных СМИ, о нем написали больше 600 изданий, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600 сообщений. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны. Однако областные власти выступили с предложением сделать зону возле голубого озера доступной для туристов. С таким посылом выступил Сергей Нешумов, начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области.

- Раз народ идет, значит, надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК - прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, руководство пойдет нам навстречу, - подчеркнул Сергей Нешумов.

Мел + песок + вода = «Мальдивы»

В основе искусственного озера - овраг, дно и берега которого состоят преимущественно из глины, практически не пропускающей воду. Такое искусственное озеро постепенно заполняется технической водой через трубопровод. По нему после сжигания угля поступают зола и шлак вперемешку с водой. Зола оседает, а воду очищают и снова пускают в производство. Кстати, золу потом можно использовать, например, для строительства или рекультивации, что и планирует делать СГК, чтобы не сооружать новый золоотвал.

- Сама по себе вода здесь прозрачная. Бирюзовый цвет - результат преломления лучей света, потому что в воде много кальция. Цвет зависит от глубины водоема. Там, где глубоко, цвет воды почти фиолетовый, - объясняет Юрий Скрябин, главный инженер ТЭЦ-5.

После сжигания угля зола и шлак вперемешку с водой по трубопроводу поступают в «озеро».

Золоотвал не ядовит и не радиоактивен. Если объяснять простыми словами, бирюзовый «курорт» - это песок, мел и вода. Вода - с высоким содержанием минералов, какая бывает на минеральных источниках, но пить ее нельзя. По словам Юрия Скрябина, который работает на ТЭЦ с 1985 года, его руки частенько бывали в бирюзовой воде - и ничего не произошло.

Сама по себе вода здесь прозрачная, «бирюза» - результат преломления лучей света, потому что на дне много кальция.

Если все так гладко, зачем было выставлять пункты охраны и ограничивать подход людей?

- Эта зона принадлежит ТЭЦ и является режимным промышленным объектом. Там ежедневно ведутся технические работы, осуществляется движение грузового транспорта. Основная опасность нахождения на золоотвале - это неосторожное падение в гидротехническое сооружение, из которого без специальных средств выбраться будет невозможно. Максимальная глубина здесь - 22 метра, - отмечает Юрий Скрябин, главный инженер ТЭЦ-5.

Золоотвал - бренд Сибири

Несмотря на все попытки вразумить людей, от желающих приехать на «сибирские Мальдивы» ради селфи отбоя нет. Даже после того, как был выставлен пост охраны, на озере появляются «туристы»: в выходные эта цифра составляет 250 человек за день.

Запретный плод, как известно, становится слаще. Представители власти вышли с предложением устроить смотровую площадку и удобные локации для фото. Во главе идеи - безопасность.

Анастасия Ивашина, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области, также поддержала идею.

- Сегодня в мире все большую популярность набирает так называемый промышленный туризм: людям интересно, как делается то, чем они пользуются в повседневной жизни. История с озером логична и понятна. Людей, рвущихся сделать красивые снимки, сложно удержать. Но эта история может сыграть нам на руку: грамотно подойдя к решению проблемы, можно развить туристический поток как из России, так и из других стран, - считает Анастасия Ивашина.

Над предложением областных властей в СГК обещали подумать.

В СГК взяли паузу, чтобы обдумать идею. А инстаграмщики замерли в томительном ожидании.