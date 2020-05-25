«Мы с ребенком испугались»: на запрещенной вечеринке в центре Новосибирска прогремел салют

25 Май 2020 2020-05-25T19:06:12+03:00

По словам жителей домов, расположенных на площади, уже ночью они услышали залпы салютов. Фото: Екатерина Владимирова

Изменить размер текста: A A

На выходных весь Новосибирск облетела новость о вечеринке на площади Ленина, которую молодежь не побоялась устроить во время пандемии коронавируса. Тусовкой уже заинтересовалась полиция, теперь ее организаторам грозит штраф, а, по мнению вирусолога, все присутствующие там имели прекрасный шанс заразиться COVID-19.

Однако, как оказалось, громкой музыкой и танцами тот вечер новосибирцы не ограничились. По словам жителей домов, расположенных на площади, уже ночью они услышали залпы салютов.

—Где-то в половину первого мы услышали грохот салюта, проснулись вместе с ребенком, сначала перепугались, ничего не поняли. Подошли к окну и увидели фейерверк. Уже потом, когда я решила посмотреть на сайте нашего провайдера в архиве видеозаписи с камер, поняла, что это был за салют, и где именно он гремел. На кадрах ролика видно, что стоит этот салют прямо рядом с машинами, вокруг люди ходят. Это же уже не просто шум и массовое сборище — на самом деле мог кто-то пострадать, — рассказала КП-Новосибирск юрист-общественник, Екатерина Владимирова.

По словам сибирячки, спустя буквально десять минут после того как отгремели залпы салюта, к месту вечеринки подъехали полицейские машины. Екатерина предполагает, что их как раз могли вызвать сибиряки, проснувшиеся из-за громких хлопков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1340" height="764" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/781142" frameborder="0"></iframe> На запрещенной вечеринке в центре Новосибирска прогремел салют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска

Теперь полицейские проводят проверку и ищут организаторов подпольной вечеринки под открытым небом (подробнее).

«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции

Теперь им может грозить административная ответственность (подробнее).

«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города

Их привлекут к административной ответственности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU