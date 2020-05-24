2020-05-24T07:50:06+03:00
Общество

«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции

Теперь им может грозить административная ответственность
Анна ПАШАГИНА
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Неизвестные приехали на машинах и включили музыку. Фото: скриншот из видео.Неизвестные приехали на машинах и включили музыку. Фото: скриншот из видео.
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Неизвестные устроили вечеринку в самом центре Новосибирска. Это произошло в ночь на 24 мая. Видео с мероприятия появилось в социальных сетях.

— Воу, Новосибирск тусит! Кажется, скоро прославимся опять на всю страну, — пишут очевидцы происходящего в комментариях.

На кадрах видно, что люди приехали на машинах и включили музыку на всю громкость. . Сибиряки совсем забыли о введении в городе режима самоизоляции. На людях нет ни масок, ни перчаток. О социальной дистанции новосибирцы будто и вовсе не слышали.

Стоит отметить, что сотрудников полиции на видео нет.

Комментарий юриста

«Им грозит административная ответственность»

«КП-Новосибирск» обратился к юристу Никите Иванкову, чтобы узнать, что грозит гражданам, находящимся на видео:

— Они могут быть привлечены к административной ответственности. Такие решения могут быть вынесены правоохранительными органами в том случае, если нарушителей поймали за руку. Здесь будет сложно доказать, кто там находился.

Новосибирцы устроили вечеринку в центре города, забыв о самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции
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