«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции

24 Май 2020 2020-05-24T07:50:06+03:00

Неизвестные приехали на машинах и включили музыку. Фото: скриншот из видео.

Теперь им может грозить административная ответственность

Изменить размер текста: A A

Неизвестные устроили вечеринку в самом центре Новосибирска. Это произошло в ночь на 24 мая. Видео с мероприятия появилось в социальных сетях.

— Воу, Новосибирск тусит! Кажется, скоро прославимся опять на всю страну, — пишут очевидцы происходящего в комментариях.

На кадрах видно, что люди приехали на машинах и включили музыку на всю громкость. . Сибиряки совсем забыли о введении в городе режима самоизоляции. На людях нет ни масок, ни перчаток. О социальной дистанции новосибирцы будто и вовсе не слышали.

Стоит отметить, что сотрудников полиции на видео нет.

Комментарий юриста

«Им грозит административная ответственность»

«КП-Новосибирск» обратился к юристу Никите Иванкову, чтобы узнать, что грозит гражданам, находящимся на видео:

— Они могут быть привлечены к административной ответственности. Такие решения могут быть вынесены правоохранительными органами в том случае, если нарушителей поймали за руку. Здесь будет сложно доказать, кто там находился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780848" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы устроили вечеринку в центре города, забыв о самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU