2020-05-24T16:17:36+03:00
Общество

«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города

Их привлекут к административной ответственности
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Вех могут оштрафовать. Фото: скриншот из видео.Вех могут оштрафовать. Фото: скриншот из видео.
Изменить размер текста:

Правоохранительным органам удалось установить организаторов ночной тусовки на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе проведенных нами работ полиции удалось установить организаторов и участников. Они привлечены к административной отвестственности сразу по двум статьям 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан», а так же статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — прокомментировали в пресс-службе.

Теперь любителям тусовок грозит реальный штраф, который может достигать до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писала, что в ночь на 24 мая молодежь собралась на площади Ленина. Они приехали на машинах и включили громко музыку. Как выяснилось позже, у организации, которая занимается тюнингом машин, отмечали день рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска

Теперь полицейские проводят проверку и ищут организаторов подпольной вечеринки под открытым небом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции

Теперь им может грозить административная ответственность (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города
«Полная безответственность»: вирусолог прокомментировал ночную вечеринку в центре города
«Их потрогала тысяча рук»: покупателей возмутило, что в магазине им предложили сделать маски самим
Новосибирская область получит почти 2 миллиарда рублей из-за эпидемии коронавируса
Заехали в недостроенные квартиры: обманутые дольщики устроили флешмоб
«Часть видео фейковые»: в МВД прокомментировали ночные гуляния в центре Новосибирска
«Покрылся красными пятнами, челюсть опухла»: породистый пес отравился во время прогулки во дворе
В Новосибирске еще 81 человек заболел коронавирусом
В Новосибирске накрыли подпольную мастерскую с оружием
«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«С балкона валил дым»: в Новосибирске 30 человек спаслись из горящей высотки
Рентгенолога, умершую от пневмонии в Новосибирске, включили в список памяти погибших врачей
«Это большая трагедия для нас»: от коронавируса в Новосибирске умерла диспетчер «Скорой помощи»
«Натекло целый бассейн»: в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой
«Погибла женщина, пострадал ребенок»: под Новосибирском столкнулись легковушка и два грузовика
«Хорошо трясете, девочки»: сибирячки в коротеньких шортах показали откровенный танец
«Машина перевернулась»: под Новосибирском в аварии погиб 17-летний пассажир «Жигулей»
«Сломал руки и ноги»: в Новосибирске 67-летний байкер угодил в овраг
«Откачивали воду 4 часа»: в поселке Кольцово затопило танкодром