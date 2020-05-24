«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города
Правоохранительным органам удалось установить организаторов ночной тусовки на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В ходе проведенных нами работ полиции удалось установить организаторов и участников. Они привлечены к административной отвестственности сразу по двум статьям 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан», а так же статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — прокомментировали в пресс-службе.
Теперь любителям тусовок грозит реальный штраф, который может достигать до одного миллиона рублей.
Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писала, что в ночь на 24 мая молодежь собралась на площади Ленина. Они приехали на машинах и включили громко музыку. Как выяснилось позже, у организации, которая занимается тюнингом машин, отмечали день рождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU