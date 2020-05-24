«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города

24 Май 2020 2020-05-24T16:17:36+03:00

Вех могут оштрафовать. Фото: скриншот из видео.

Их привлекут к административной ответственности

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Правоохранительным органам удалось установить организаторов ночной тусовки на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе проведенных нами работ полиции удалось установить организаторов и участников. Они привлечены к административной отвестственности сразу по двум статьям 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан», а так же статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — прокомментировали в пресс-службе.

Теперь любителям тусовок грозит реальный штраф, который может достигать до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писала, что в ночь на 24 мая молодежь собралась на площади Ленина. Они приехали на машинах и включили громко музыку. Как выяснилось позже, у организации, которая занимается тюнингом машин, отмечали день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU