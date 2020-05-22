Когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, чего ждать сибирякам

22 Май 2020 2020-05-22T22:00:05+03:00

Рассказываем, когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году — рассказали в областном правительстве

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году. В правительстве региона утверждают, что приступить к работе они смогут сразу после выполнения всех предписаний Роспотребнадзора.

— Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка провел совещания с руководителями торговых организаций и инициативной группы из числа продавцов, которые просят возобновить работу рынков и обещают при этом обеспечить безопасность для посетителей и сотрудников. Там, вместе с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреем Гончаровым они обсудили результаты проверок, которые проводили на новосибирских рынках с 13 по 20 мая специалисты Роспотребнадзора и регионального минпормторга, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В итоге власти решили пойти навстречу и разрешить рынкам возобновить свою работу при условии строгого соблюдения ими санитарных норм.

Стоит отметить, что ранее в Новосибирской области уже разрешили продолжить работу тем рынкам, которые не находятся в черте города. Кроме того, в Новосибирске продолжают постепенно смягчать режим самоизоляции. Горожане уже могут посещать определенные парки и скверы, а недавно стало известно о том, что в скором времени для посетителей будут открыты библиотеки. В условиях стабилизации ситуации с коронавирусом на федеральном уровне также было принято решение о повторном переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена: теперь ЕГЭ в России в 2020 году стартует 29 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, в каких парках и скверах можно гулять новосибирцам

Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова (подробнее).

Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, на каких условиях их можно будет посетить

Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: их деятельность не попала под запрет в приказе министерства культуры (подробнее).

Когда начнется ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: заявление министерства образования

Когда начнется ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году — рассказываем, чего ждать школьникам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU