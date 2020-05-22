2020-05-22T22:00:05+03:00
Общество

Когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, чего ждать сибирякам

Когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году — рассказали в областном правительстве
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году.Рассказываем, когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Рассказываем, когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году. В правительстве региона утверждают, что приступить к работе они смогут сразу после выполнения всех предписаний Роспотребнадзора.

— Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка провел совещания с руководителями торговых организаций и инициативной группы из числа продавцов, которые просят возобновить работу рынков и обещают при этом обеспечить безопасность для посетителей и сотрудников. Там, вместе с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреем Гончаровым они обсудили результаты проверок, которые проводили на новосибирских рынках с 13 по 20 мая специалисты Роспотребнадзора и регионального минпормторга, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В итоге власти решили пойти навстречу и разрешить рынкам возобновить свою работу при условии строгого соблюдения ими санитарных норм.

Стоит отметить, что ранее в Новосибирской области уже разрешили продолжить работу тем рынкам, которые не находятся в черте города. Кроме того, в Новосибирске продолжают постепенно смягчать режим самоизоляции. Горожане уже могут посещать определенные парки и скверы, а недавно стало известно о том, что в скором времени для посетителей будут открыты библиотеки. В условиях стабилизации ситуации с коронавирусом на федеральном уровне также было принято решение о повторном переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена: теперь ЕГЭ в России в 2020 году стартует 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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