2020-05-18T21:23:51+03:00
Общество

Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, на каких условиях их можно будет посетить

Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: их деятельность не попала под запрет в приказе министерства культуры
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области начинают постепенно открывать библиотеки.В Новосибирской области начинают постепенно открывать библиотеки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сибиряки получают все больше послаблений к режиму самоизоляции: рассказываем, когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году. Напомним, их деятельность не попала под запрет в приказе министерства культуры Новосибирской области, согласно которому могут начать работу все учреждения культуры региона, кроме тех, деятельность которых запрещена постановлением правительства региона.

Однако ни одно учреждение не начнет работать, пока его не посетит специальная комиссия, чтобы проверить соблюдение всех санитарных норм.

— Согласно постановлению минкульта региона, во всех учреждениях культуры, работа которых возобновляется, должны быть обеспечены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Кроме того, численность персонала, который будет находиться на рабочих местах, должна быть ограничена, — сообщает издание ЧС-ИНФО со ссылкой на источник в одной из городских библиотек.

Для тех же учреждений, которые продолжают оставаться закрытыми для посещения, действует запрет на нахождение на рабочем месте сотрудников. Руководители лично несут ответственность за соблюдение всех ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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