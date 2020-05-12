Стало известно, в каких парках и скверах можно гулять новосибирцам
Со вторника, 12 мая, новосибирца разрешили гулять в парках и скверах. Об этом на своей странице в Facebook рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
— Мэр Новосибирска принял решение, что все скверы и транзитные парки открываются для горожан. Но есть одно условие: мы можем с вами гулять по два человека или со своей семьей. Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, — сообщила Анна Терешкова.
КП-Новосибирск Анна Терешкова пояснила, что понимается под транзитными парками и в каких все-таки можно гулять.
— Транзитные парки — это те, через которые люди привыкли ходить на работу или в магазины, как, например, Центральный парк. По-прежнему закрыты Михайловская набережная, парки имени Кирова, «У моря Обского» и «Первомайский», — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Напомним, все парки и скверы в Новосибирске закрыли 22 апреля: новосибирцы массово начали нарушать режим самоизоляции, объявленный в регионе для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
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