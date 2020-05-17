2020-05-17T08:03:19+03:00
Общество

Четверо заразились за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели уже 100 детей

Многие из них находятся в больницу
Татьяна СОЛОВОВА
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ВСем детям врачи оказывают необходимую помощь.ВСем детям врачи оказывают необходимую помощь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Плохие новости озвучил оперативный штаб области: за сутки коронавирус подтвердился еще у четырех детей. Всего с начала эпидемии опасную болезнь выявили уже у сотни маленьких пациентов.

- В детскую больницу №3 госпитализировано 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Напомним, коронавирусом заразился уже 1581 житель Новосибирской области. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, для 14287 человек карантин уже закончился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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