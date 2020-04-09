Первый пошел: в Новосибирске оштрафовали парня за прогулку в парке

9 Апр 2020 2020-04-09T10:25:45+03:00

В Новосибирске парня оштрафовали за то, что он гулял в двух остановках от дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парк находился в двух остановках от дома

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В четверг, 9 апреля, Центральный районный суд Новосибирска наказал парня, который гулял по парку, игнорируя самоизоляцию.

— 6 апреля днем молодой человек прогуливался по Центральному парку, который находится в двух остановках общественного транспорта от места его проживания. Он был доставлен полицейскими в отдел для составления протокола. В судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения, — говорится в сообщении суда.

За нарушение режима самоизоляции новосибирцу необходимо будить заплатить тысячу рублей.

Добавим, что накануне также за нарушение режима самоизоляции суд наказа три кафе: владельцев обязали заплатить штраф 15 тысяч рублей и закрыть заведения на 25 дней. Также оштрафовали новосибирцев, которые прилетели из-за рубежа и должны были соблюдать карантин, но они проигнорировали требование и отправились по делам. Их наказали на 15 тысяч рублей.

С 8 апреля в Новосибирске стали штрафовать и обычных прохожих, которые нарушают режим самоизоляции. Административные протоколы составляются по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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Среди жителей ходят споры, и многие дают отрицательный ответ. Мол, что это за закон такой, который запрещал бы выходить из дома? Несомненно, тратить и без того пошатнувшиеся бюджеты на штрафы не хочется. Но, однако, давайте полистаем законы и разберемся: что можно, а что нельзя (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU