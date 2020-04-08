В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T13:30:10+03:00

В Новосибирске наказали кафе, которые не закрылись в режим самоизоляции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Три кафе наказали за то, что они продолжали работать несмотря на объявленный режим самоизоляции. Одно из них расположено в Центральном районе Новосибирска, два других в Дзержинском районе.

Так, на улице Военной в закусочной продолжали кормить беляшами и мантами. В зале было много народа, а вот информации о том, что кафе закрыто или работает доставка, не было. За это владельца оштрафовали на 15 тысяч рублей.

А вот два других кафе, расположенных на Гусинобродском шоссе, принудительно отправили на самоизоляцию: по суду они не имеют права принимать посетителей на протяжении 25 дней.

Нарушения зафиксировали в протоколе полицейские. Владельцы допустили административные правонарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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