В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции
Три кафе наказали за то, что они продолжали работать несмотря на объявленный режим самоизоляции. Одно из них расположено в Центральном районе Новосибирска, два других в Дзержинском районе.
Так, на улице Военной в закусочной продолжали кормить беляшами и мантами. В зале было много народа, а вот информации о том, что кафе закрыто или работает доставка, не было. За это владельца оштрафовали на 15 тысяч рублей.
А вот два других кафе, расположенных на Гусинобродском шоссе, принудительно отправили на самоизоляцию: по суду они не имеют права принимать посетителей на протяжении 25 дней.
Нарушения зафиксировали в протоколе полицейские. Владельцы допустили административные правонарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU