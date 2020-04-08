«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T05:01:49+03:00

Троих новосибирцев оштрафовали по 15 тысяч рублей каждого за нарушение карантина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все они обязаны были быть дома под меднаблюдением, так как прилетели из других стран

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В Новосибирске суд наказал троих новосибирцев, нарушивших карантин. Все они прилетели из других стран, и обязаны были две недели находится дома под меднаблюдением. Теперь каждый из них должен заплатить штраф 15 тысяч рублей.

— Одного жителя Новосибирска полиция застала в продовольственном магазине. Второй выгуливал собаку. И третий, житель Черепаново, ехал на автомобиле, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

Всего полицейские задержали девятерых человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания.

Кроме того, полицейские проверили, как соблюдают режим самоизоляции кафе и рестораны. Сотрудники обнаружили, что два кафе и пекарня, несмотря на запрет, продолжают работать. На владельцев составили протоколы. Двоих обязали закрыть заведения на 25 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU