«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Новосибирске суд наказал троих новосибирцев, нарушивших карантин. Все они прилетели из других стран, и обязаны были две недели находится дома под меднаблюдением. Теперь каждый из них должен заплатить штраф 15 тысяч рублей.
— Одного жителя Новосибирска полиция застала в продовольственном магазине. Второй выгуливал собаку. И третий, житель Черепаново, ехал на автомобиле, — рассказали в оперштабе регионального правительства.
Всего полицейские задержали девятерых человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания.
Кроме того, полицейские проверили, как соблюдают режим самоизоляции кафе и рестораны. Сотрудники обнаружили, что два кафе и пекарня, несмотря на запрет, продолжают работать. На владельцев составили протоколы. Двоих обязали закрыть заведения на 25 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU