2020-04-06T16:25:30+03:00
Общество

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены

Рассказываем, как будут наказывать за нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске
Никита МАНЬКО
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Штрафы для нарушителей карантина выросли почти в сто разШтрафы для нарушителей карантина выросли почти в сто разФото: Андрей КОПАЛОВ
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Новые штрафы за нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске ввели в регионе: об этом сообщим оперативный штаб Новосибирской области. Количество протоколов выросло до девяти и полиция продолжает работу — как и количество профилактических бесед. Ранее подобные штрафы составляли 500 рублей.

Нарушители карантина рискуют получить штраф, соразмерный пьяному вождению на дорогах. Правительство Новосибирской области сообщило новый размер штрафов — теперь они составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

Штрафовать будут тех, кто прибыл из-за границы и решил нарушить двухнедельную изоляцию дома. Полиция Новосибирска уже составила девять протоколов на нарушителей, которые рассмотрены в суде.

Другим новосибирцам, которые выйдут на улицу во время режима самоизоляции без уважительной причины штраф пока не грозит. Однако, их может остановить полиция — ежедневно сотрудники МВД в Новосибирской области проводят около 30 тысяч профилактических бесед.

Полицейские призывают новосибирцев проявить ответственность, не выходить на улицу и не посещать общественные места без уважительных причин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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