2020-04-02T05:37:34+03:00
Коронавирус Covid-19

И что я теперь буду прогуливать? Новосибирцы устроили шутливую фотосессию в пустом университете

Ведущие одного из популярных студенческих пабликов сняли безлюдные университетские места с табличками с шуточными подписями
Екатерина КОМЯКОВА
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Фото в холле у главного входа. Фото: Кирилл Овечкин, Александр НаливкинФото в холле у главного входа. Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин
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Новосибирский госуниверситет опустел больше недели назад из-за пандемии коронавируса. Юмористический клуб ММФ НГУ «Контора Братьев Дивановых» в соцсети «Вконтакте» организовал фотосессию университета, который обычно всегда многолюден.

Зачем чинили, все равно никто не ходит... Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

Зачем чинили, все равно никто не ходит... Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

На снимках — молодые люди в масках, которые находятся в пустом коридоре или у входа в один из корпусов университета и держат в руках таблички с шутливыми подписями. К примеру, молодой человек на крыльце учебного заведения задается вопросом: «И зачем чинили?», или затем, находясь в кабине лифта, держит в руках табличку с надписью: «Наконец-то никто не ездит с 1 этажа на 2».

О наболевшем. Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

О наболевшем. Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

Скучные будни охранника передает снимок из фойе, возле турникетов, где молодой человек держит табличку с надписью: «Предъявите пропуск. Ну хоть кто-нибудь». Один из самых тоскливых кадров сделан возле нового корпуса НГУ: «И что я теперь буду прогуливать», — спрашивает молодой человек.

Центральный кадр фотосессии. Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

Центральный кадр фотосессии. Фото: Кирилл Овечкин, Александр Наливкин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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И что я теперь буду прогуливать? Новосибирцы устроили шутливую фотосессию в пустом университете
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