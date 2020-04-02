Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 апреля 2020 года: обработка улиц военными и штрафы за нарушение карантина

Новосибирцы почувствовали на себе ужесточение режима самоизоляции, но количество заболевших коронавирусом постепенно растет: на утро 2 апреля инфекцию нашли уже у десяти человек. Также на домашнем карантине, под наблюдением врачей, находятся около 6,5 тысяч человек. Власти ограничили въезд и выезд из города, запретили выходить сибирякам из квартир без веской причины, но отдельные жители все равно стали нарушать режим самоизоляции. 1 апреля суд выписал новосибирцу, приехавшему из-за границы, первый штраф за выход из дома.

ДЕСЯТАЯ ЗАБОЛЕВШАЯ

В оперативном штабе рассказали о десятой заболевшей коронавирусом - это молодая женщина, которая легко переносит инфекцию. Сибирячка вместе со спутником вернулись из двухнедельного отпуска в Италии и Нидерландах еще 19 марта. Пару сразу отправили на самоизоляцию домой, а через восемь дней девушке стало плохо.

Путешественницу доставили в городскую инфекционную больницу с признаками ОРВИ, но она отказалась от госпитализации. Когда тесты подтвердили коронавирус, девушку забрали в больницу.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Новосибирские родители школьников из Академгородка забили тревогу - дочь одной из зараженных коронавирусом женщин до начала каникул ходила на уроки вместе со всеми.

Дети контактировали с девочкой только 16 и 17 марта, взрослые теперь переживают. Пока два анализа одноклассницы показали отрицательные результаты на коронавирус. Сейчас одноклассники этой девочки на самоизоляции, родители не опасаются за их самочувствие, куда сильнее страх заразить бабушек и дедушек.

ПОШЕЛ В БОЛЬНИЦУ, ОКАЗАЛСЯ В СУДЕ

В Новосибирске вынесли первый штраф за нарушение условий самоизоляции. Согласно материалам дела, 36-летний житель Бердска вернулся из Казахстана 21 марта и должен был провести две недели дома на карантине. Бердчанину строго запретили выходить на улицу, даже в магазин - вместо этого он пошел в больницу с недомоганием.

Врачи не нашли у бердчанина признаков болезни, но сразу сообщили в полицию. Суд оперативно вынес решение - о неповиновении законным требованиям властей, и нарушитель был оштрафован на 500 рублей.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОБСЕРВАЦИЯ

Четверо туристов пытались отказаться от обсервации, куда их отправили после прилета из Таиланда 1 апреля. Суд заставил их передумать. Пассажиров рейса «Бангкок-Новосибирск» сразу с самолета повезли в специально отведенный пансионат, охраняемый сотрудниками Росгвардии. Но четыре человека заявили, что никуда не поедут. При этом двое из несогласных туристов путешествовали вместе с детьми.

Роспотребнадзор направил административные иски в суд - они были оперативно удовлетворены и следующие две недели путешественники все-таки проведут под медицинским наблюдением в пансионате.

Как сообщили в оперативном штабе, данная мера связана с постановлением главного санитарного врача РФ - теперь все прилетевшие из-за границы россияне обязаны будут провести две недели в обсервации.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ЭТО НЕ УЧЕНИЯ

С утра многие новосибирцы проснулись от воя сирен - так горожан предупредили о режиме самоизоляции и заставили вспомнить о соблюдении правил. Напомним, что жителям города рекомендуется оставаться дома и выходить только в экстренных случаях. Тем, кто работает, разрешено доехать до рабочего места и обратно до дома. Также можно выгуливать собак и выходить в магазин за продуктами.

ЧТО С ВЪЕЗДОМ В ГОРОД?

Новосибирские власти ограничили въезд и выезд из Новосибирска - но не стали закрывать движение полностью. Согласно постановлению губернатора, движение автомобилей и грузовиков будет ограничено, а водителей и пассажиров будут проверять на симптомы коронавируса.

ТАКСИ ЗА СЧЕТ ВОДИТЕЛЯ

Новосибирские таксисты стали массово уходить от работы с приложениями агрегаторов, многие решили уволиться. Причина - малое количество заказов и работа в "минус", особенно в случае работы на арендованной машине. Некоторые заработали за день всего 200 рублей - в десять раз меньше обычного. Агрегаторы пообещали таксистам работу курьерами.

Это фото сделали сибиряки в Гвардейском. Фото: предоставлено читателями КП.

ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

Новосибирцы заметили на улицах людей в костюмах химзащиты - точно как в фильмах про радиационную катастрофу. "Зеленые человечки" занимались санитарной обработкой двора в поселке «Гвардейский». В мэрии объяснили причину появления людей в униформе, это не было первоапрельской шуткой, а оказалось учениями военных.

СЕКТАНТЫ КАТАЮТ «ШАРЫ ЛЮБВИ»

Новосибирские сектанты застряли в Индии из-за коронавируса и теперь не могут попасть домой. Лидер ячейки Лола Байкова ехала поклоняться местам, где обитал индийский гуру Саи Баба, а теперь не может покинуть индийский город из-за жестких мер по предотвращению пандемии. Женщина ведет трансляции, призывая адептов читать ее книги и «создавать шары любви».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru