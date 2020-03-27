2020-03-27T05:52:44+03:00
Общество

Стало известно, где будет ждать суда мужчина, напавший с ножом на цветочницу

Он пытался ее изнасиловать, но флорист смогла отбиться
Ульяна ДЖАНКОВА
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Суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему с ножом на флориста.Суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему с ножом на флориста.
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Калининский районный суд вынес решение, где будет ждать суда мужчина, напавший с ножом на флориста цветочного павильона на улице Богдана Хмельницкого.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении суда. — Постановление в законную силу не вступило

Напомним, 17 марта на флориста цветочного павильона напал мужчина с ножом, он не планировал ограбление, ему нужна была женщина. Она отчаянно боролась с нападавшим, в какой-то момент она отбилась и изобразила якобы нажала тревожную кнопку. Мужчина с ножом подумал, что скоро приедет охрана и убежал. Его искали полицейские, но в итоге он сам пришел с повинной после того, как увидел про себя новости СМИ. На допросе мужчина заявил, что не хотел насиловать флориста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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